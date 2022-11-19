疫情︱增8,060宗確診　創九月中來新高　耆樂新天地爆疫有7人確診

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（19日）新增8,060宗確診，連續三日確診數字高於八千宗。當中院舍確診個案亦不少，其中耆樂新天地爆疫，有7院友及1職員確診，佔院友確診個案的三分之一，另有10人院友要檢疫。



至於新變種病毒株方面，增6宗帶變異病毒株的本地個案，分別為3宗XBB亞系個案及3宗BQ.1.1亞系個案，包括1名10歲女童，四人打三針，兩人打一針。另外，本港今增9 人死亡，累計死亡人數為10,586人。



今日疫情概要：



-增8,060宗確診，連續三日維持八千宗水平

-輸入個案501宗，佔整體個案比率進一步降至6.22%；相比同日12,504名機場入境人數，比率則為4.01%，七日平均比率是3.79%

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率為0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,586人

-本地BQ.1.1亞系個案增加3宗，累計64宗，本地XBB個案亦增3宗至50宗

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（19日）新增8,060宗確診，連續第三日維持於8,000宗的水平，為9月18日以來的新高，當中輸入個案佔近6.22%。新增的501宗輸入個案當中，241宗涉及機場檢測樣本、173宗涉及第一至三日樣本，餘下87宗涉及第四至七日樣本。

昨日機場入境人數達12,504人，確診比率4.01%。七日平均確診人數為514人，七日平均確診比率為3.79%，多月來一直維持在近4%的水平。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



衞生署公共衞生化驗服務處於11月10日至16日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約82.1%（七天移動平均比例）。

另外，截至11月19日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現多1宗帶XBB亞系個案，累計發現223宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案中方面則發現多有6宗帶變異病毒株個案，3宗為XBB；其餘為BQ.1.1亞系個案，累計發現50宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。

新增的XBB亞系個案分別為3女，年齡介乎10歲至72歲，兩人打三針，一人打兩針，分別居於九龍城區、西貢區及中西區。新增的BQ.1.1亞系個案分別為2女1男，年齡介乎31歲至91歲，兩人打三針，一人打兩針，分別居於九龍城區、西貢區及元朗區。

截至今日凌晨零時零分，共有2,407名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有308名新增確診病人，留醫的病人中，229名病人正接受氧氣治療，另有10名病人需要以呼吸機協助呼吸。

香港佛教醫院一個內科及老人科病房一名70歲女病人於11月16日確診新冠肺炎，調查後再發現五名女病人（86歲至91歲）確診，當中四人有感染病徵。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

新增呈報八名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有44名危殆及48名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報九名確診病人在公立醫院離世。本港今日增9人死亡，為四男五女，年齡介乎78至98歲，四人來自院合。當中1人打4針、6人打3針、1人打1針、另1人沒有接種疫苗紀錄，累計死亡人數為10,586人。七日平均死亡人數為9.9人，平均死亡率維持在0.140%。

▼11月17日 每周疫情記者會▼



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學校呈報方面，由於今日為周未，故沒有呈報個案，但再多有14間學校因一班內有多人確診，而個別班別要停課七日。

院舍呈報陽性個案有11間，分別為8間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共有23名院友及2名員工染疫，共50名院友需要檢疫。其中耆樂新天地爆疫有7院友及1人確診，佔院友確診個案的三分之一，另有10人院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



慈愛安老院

善頤（福群）護老院

輝濤中西結合安老院

救世軍海泰長者之家

松齡（萬年）護老中心

保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心

樂愉園

耆樂新天地



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



仁濟醫院香港佛光協會展能中心暨宿舍

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍

鄰舍輔導會順天宿舍

