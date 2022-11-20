世界盃2022｜德國紐亞點名日本「最危險人物」　長友佑都情報強大

卡塔爾世界盃E組，德國將在23日首場賽事硬撼日本，雙方球員都將卜3上各自在球會熟悉的面孔。德國門將紐亞在賽前記者會坦言，效力法蘭克福的日本前鋒鐮田大地是「危險人物」。



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德國隊在周六操練，首15分鐘公開訓練後便閉門練習。（Getty Images）

德國隊在周六訓練結束後，世界盃四朝元老、門將紐亞出席賽前記者會，對於首戰對日本隊，他直言需要提防前鋒鎌田大地。「鎌田大地表現非常出色，對他們來說是重要的核心，但對我們來說，是個危險的球員。」

鎌田近年逐漸成為日本主力球員，也在德甲打出名堂，今季在聯賽為法蘭克福攻入了7球。紐亞大讚鎌田大地的技術全面：「他跑動很靈活，也很會找空檔衝破對手防線，相當有天賦。」

紐亞直言需要提防日本前鋒鎌田大地。（Getty Images）

上一屆俄羅斯之旅，對德國來說無疑是心痛回憶。該屆他們挾衛冕軍之姿亮相，卻在小組第一戰輸給墨西哥，接下來對瑞典也靠絕殺才險勝，最後敗在韓國腳下遭淘汰出局，是1938年以來首次世界盃決賽周一輪遊。紐亞坦言，對「亞洲一哥」日本的第一仗非常關鍵。

鎌田大地在德甲表現亮眼，亦是今屆日本隊的核心人物。（Getty Images）

此外，在三笘薰歸隊後，日本隊也在周六集齊26人大軍備戰。雖然日本與德國、西班牙和哥斯達黎加同組，中場球員堂安律相信，己隊仍大有機會在被視為「死亡之組」的E組出線。他認為隊中效力德甲隊友的「內線情報」，讓他們對上德國時有優勢。

隊友長友佑都亦說，在德甲的隊友們都不吝於分享，「連問都不用問，不管是吃飯還是旅遊巴上，大家都在交換資訊」，長友還笑指：「我看了很多影片，多到我都不用再看了，因為都在我腦海裏。」

日本E組分組賽賽程（香港時間）

11月23日（星期三） 晚上9時 日本對德國

11月27日（星期日） 晚上6時 日本對哥斯達黎加

12月1日（星期四） 深夜3時 日本對西班牙



在三笘薰歸隊後，日本隊在周六首次集齊26人操練備戰，守田英正則在健身室調整狀態。（Getty Images）