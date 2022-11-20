世界盃2022︱巴西費特影隊照險得罪尼馬 李察利臣出手相救︱有片
撰文：袁志浩
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巴西大軍為世界盃2022拍攝隊照，費特（Fred）卻「唔識死」誤坐重要位置，幸得隊友李察利臣（Richarlison）「出手相救」，才避免得罪陣中大哥尼馬。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
巴西被視為今屆世界盃大熱之一，這支南美球隊在卡塔爾時間昨晚才抵埗，是最後一支到達的參賽球隊。巴西早前在意大利都靈集訓，在離開前拍攝隊照跟個人照。
其中一條短片顯示，開始影隊相前，效力曼聯的費特已氣定神閒、坐在最前排的中間位置。不過，隊友李察利臣卻走近，把他從座位上拉起來。
費特明顯有點不願意，雙方一度糾纏，但據指李察利臣此時向費特表示，該位置只有尼馬可以坐，結果他唯有乖乖移動到旁邊的位置。
從大合照來看，最終坐在該位置的正是尼馬，看來巴西隊內部的確存在「大佬文化」，尼馬正是這位更衣室領袖，地位不言而喻。幸好尼馬看不到這一幕，否則費特也許在今屆世界盃難有出場機會。
巴西今屆跟瑞士、喀麥隆及塞爾維亞同處G組，首場會在周四（24日）深夜3時對塞爾維亞。
巴西在世界盃2022大軍名單中，除了尼馬還有哪些球星？
丹尼爾艾維斯、堤亞高施華、雲尼斯奧斯。
巴西在2022世界盃G組餘下兩仗是什麼？
巴西第二戰會在11月28日深夜12時對瑞士（ViuTV免費直播），而最後一場就於12月2日深夜3時對喀麥隆。
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