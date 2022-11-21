政府擬強制醫護在公院服務一定年期　業界反對　醫學會憂弄巧反拙

政府早前提倡醫護人員要在公立醫院強制一個指定服務年期，醫療衞生界立法會議員林哲玄早前向醫護作問卷調查，發現有57%醫護都反對設立強制服務年期。他認為醫護同事各有看法，但認為增加公私營醫療機構合作，才是減輕公營醫護壓力的方法。醫學會會長鄭志文則認為措施可以增加公營醫療人手，但憂慮會令部分專科出現人手不平衡的情況。



醫療衞生界立法會議員林哲玄早前向醫護人員發問卷調查，收回572份問卷，發現有57%醫護都反對設立強制服務年期。他今早(21日)接受電台節目訪問時表示，醫護同事都各有看法。他說，醫生的實習年期與其他醫護不同，亦可能影響調查結果。他綜合調查結果而言，業界認為加強公私營醫療機構的協作，才是減低公營醫療壓力的方法。

林哲玄建議政府應與醫護業界再作更多商討。例如制定年期的話，要留意其執照資歷及專科資歷可能有不同。

醫學會冀可以「大家慢慢傾」 憂專科收人貧富懸殊

醫學會會長鄭志文在同一節目表示，政府提出的措施的確可以增加公營醫療人手，但做法可能過於嚴厲：「唔係想一刀切，如果有機制可以解決件事，大家可以慢慢傾岀嚟。」他認為如果留下員工，但員工感到工作太辛苦而不開心，其實都是會影響服務質素，所以工作量和待遇都是如何留下人手的因素。

他擔心如果再設下入職條件，各專科增加人手的數量就可能會有不均情況。「好似眼科好受歡迎，定咩條件都有人入，但急症就少人揀，如果有埋條件就仲少人。」他指政府制定措施時要探討更多方面，「做一個手術需要醫生，但術前術後其實都要護士或物理治療師等人手，當中的工作都係要錢。」