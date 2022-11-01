政府研強制醫護服務公院一定年期　醫生工會：勉強無幸福

公營醫療人手流失嚴重，政府研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營醫院。公共醫療醫生協會會長凌霄志今早（1日）在商台節目《晴朗的一天出發》認為政策不宜在本港實施，憂慮當本地專科醫生與海外回港的醫生，同樣設有服務綑綁期，本地生會考慮到外國升學，將影響到本港醫學院的收生，亦無助挽留人才。他亦批評，若在公院接受專科培訓，則不能到私人市場工作，醫生感覺或如「二等公民」。



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年期屆滿醫生或一次過離開公營系統

凌霄志表示，業界對消息反應嘩然，惟現時逾九成醫科畢業生會留在公營系統，接受約6年的專科培訓，質疑「唔通要箍十年廿年咩？」他假設當局強制醫生服務最少5年，屆時年期剛滿，醫生或將一次過離開公營系統，因此不理解該政策將如何實行，更形容為「勉強無幸福。

他表示，根據外國經驗，確實有政策強制畢業生實習後留在公營系統。惟外國幅員甚廣，偏遠的鄉鎮遠離城市，或僅得數百人居住，未必有醫生願意到當地工作，因此當地政府才制定相關政策，然而香港並非上述的環境。

公共醫療醫生協會會長凌霄志。 （資料圖片）

不接受專科培訓反可進入私人市場 感覺就如二等公民

凌霄志亦質疑，若實習醫生正式註冊後，留在公院接受專科培訓，之後反而需強制留在醫管局工作，是否代表不接受培訓則可進入私人市場。「如果進入專科培訓之後，你個牌照暫時出唔到私家（醫院），好似有種二等公民嘅感覺。」

至於人手流失問題，他批評醫務衛生局局長盧寵茂呼籲大家拾回初心的說法。他解釋，大部份醫生並非局長所指，在專科培訓後立即離開，不少在公營醫院辛苦工作多年後，逐漸感到心灰意冷，或其他原因而離開。

海外醫生回港同樣被綑綁 憂學生考慮出國讀醫

早前政府放寬海外醫生回港執業，但要在公營醫院服務5年。凌霄志認為此規定為合理，因海外醫生回港執業不需考試，亦不熟悉本港的醫療系統。

然而當本地專科醫生亦要被綑綁一定年期，他則擔心本港醫學院收生會減少，難以挽回人才，因學生為了出路更廣闊，或考慮到外國讀書，反正留港或將來回港亦須被綑綁，「未必好似局長所講，冇其他嘅擔憂。」