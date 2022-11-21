天星小輪申加價一倍　尖沙咀往返中環假日單程$8.4　長者無得免費

自2019年6月起已累計虧蝕超過7,000萬元的天星小輪申請加價一倍。根據天星小輪向政府提交的文件，天星小輪今年二月已提交加價申請，要求提高兩條專營航線、即「中環—尖沙咀」及「灣仔—尖沙咀」航線每程票價，成人、小童及殘疾人士票價將較現時加價一倍，其中尖沙咀至中環的航線，成人上層單程票價加價3.2元，即新票價是6.4元，星期六、日及公眾假期的票價更達8.4元，長者收費更由原來免費加至3.8元，但在政府的「2元乘車計劃」下，長者實際只需付2元。



天星小輪有限公司申請加價。（資料圖片/高仲明攝）

據運輸局向立法會提交的文件，天星小輪指近年的財務狀況每況愈下，由2018年開始錄得虧損，至2021年，天星小輪共虧蝕超過3,700 萬元，累計虧損已超越其總資產。據天星小輪今年3月發出的新聞稿指，由2019年6月至當時，已累計虧損逾7000萬元，成為「負資產」。

運輸局表示，天星小輪是次要求提高兩條專營航線每程票價，加幅由1.8元至 4.2元不等，當局承認「加幅不低」，會仔細聆聽立法會的意見，並考慮公眾對擬議票價的接受程度等不同因素，作出決定時會有適當平衡。不過，運輸局認同天星小輪「財政狀況嚴峻」，並正倚靠債務來維持專營航線的服務，急需調整票價以改善其財務可行性。

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當局提到，要持續改善天星小輪的財政狀況，除了市民和遊客乘客量要逐漸恢復外，亦需要從票價水平、非票務收入及政府資助方面三管齊下，讓天星小輪可制定長遠及財務上可行的營運方案，以繼續為市民及遊客提供高效、優質的服務。