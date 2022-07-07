Anson Lo生日｜「神徒」請搭天星兼請長者坐九巴　花費料達7位數

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）生日，其歌迷豪氣請市民免費乘搭天星小輪，並請長者免費乘坐九巴。消息指，雖然長者原本獲政府資助，乘搭巴士只需2元車費，但據了解今次活動未獲2元乘車優惠補助，即盧瀚霆歌迷會請每位長者乘九巴，成本不止每程兩元，需要按長者「正價」，即九巴提供長者車費半價優惠後的車資「埋單」。

《香港01》根據公開資料，粗略估算單計請長者免費搭九巴，涉及車費開支或已達約85萬元。另外，歌迷會亦於巴士車廂張貼二維碼，乘客掃瞄後，歌迷會便會向慈善團體捐款最多27萬元。即使捐款額未達上限，連同車費開支已隨時破百萬元。

至於歌迷會亦出資請全港市民免費乘坐來往尖沙咀及中環的天星小輪航線，如以最貴的上層平日成人票價計算，全日船票費用約為6萬餘元。



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在政府補貼之下，現時長者乘搭專營巴士，每程只須支付2元車費。據了解，今日的長者免費乘車日，歌迷會請長者坐巴士的「成本」，每程不止2元。活動不適用於長者2元乘車計劃，故不涉公帑，九巴會按長者乘車的「正價」，即原有長者半價的價格，向贊助方收車資。

至於今次請長者免費坐九巴的費用總額，消息人士則拒絕透露。《香港01》嘗試翻查公開資料，推算是次活動涉及的車費開支。政府早前曾委託顧問公司，全面檢討2元乘車優惠，報告於2021年初公布。撇除殘疾人士，2018年共有1.865億長者人次享用2元優惠乘搭專營巴士。根據該年的運輸署資料，九巴客量佔的專營巴士總客量的69.1%，按此推算，即該年有1.289億長者人次乘搭九巴。

以2018年全年計算，九巴總共有10.223億人次乘搭，如當中1.289億人次為長者，即長者佔總客量12.6%。假設長者乘客佔九巴客量比例未有大變動，並以運輸署最新公布，今年4月份九巴日均客運量（即192萬人次）計算，估算每日有約24.2萬人次為長者。

九巴長者客量每日估計約24萬人次

根據九巴母公司載通國際2021年的年報，九巴去年的車費收入為62.897億元，全年總載客量達8.913億人次，即乘客平均每程車資約為7元。在長者半價優惠下，加上以4月份假設的長者客量計算，粗略估算歌迷會請長者乘九巴的「成本」約需84.7萬元。

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不過需留意，上述計算並未考慮在免費下，可能有更多長者外出，令乘車人數上升；而且去年4月九巴才加價，首三個月的車資收入仍是舊票價，或拉低了現時計算的平均7元車資。

另外，今日全線九巴車廂內張貼或於屏幕顯示二維碼，乘客每掃瞄二維碼一次，歌迷會便會捐出1元予十個指定慈善團體，捐款上限為27萬元。連同車費，與巴士相關的慶祝活動花費，推算達112萬元。

天星每日客量約2萬人次 包市民坐一天料涉約6萬元

除了九巴，歌迷會今日亦資助全港市民乘坐來往中環及尖沙咀的天星小輪。在疫情影響下，該航線日均客量，只有約2萬人次。根據2020年底天星小輪的估算，近九成乘客為成人，5%為本身可免費乘坐的長者，其餘為小童或殘疾人士。若以上層船票價格按此粗略計算，歌迷會向全港市民提供全日免費服務，大約須付6萬元。