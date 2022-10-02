泌尿｜腦血管病變失智症可引發神經性膀胱　出現排尿困難甚至失禁

膀胱為人體不可或缺的器官之一，正常的膀胱就如同氣球般，具有彈性，能暫時儲存由腎臟、輸尿管代謝而來的尿液，並於適當時機排出體外，但若罹患腦血管病變、失智症等疾病，便可能會引發神經性膀胱，出現排尿困難、頻尿或急尿，甚至是尿失禁的症狀。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟何謂神經性膀胱？患者可能出現哪些症狀？又該透過什麼方法治療神經性膀胱，讓膀胱恢復正常排尿功能？本文將一一為你解答。

什麼是神經性膀胱？（按圖）

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由於膀胱需倚靠體內神經系統的控制與協調，才能正常儲存及排出尿液，而當中樞神經至周邊神經受到傷害時，便會引發神經性膀胱（Neurogenic Bladder），影響膀胱正常功能，出現排尿困難、頻尿、急尿、尿失禁等症狀。

神經性膀胱成因：顱內病變、脊髓損傷、周邊神經病變

以下為導致神經性膀胱的3種常見原因：

- 顱內病變：包括腦血管病變、柏金遜症、失智症及大腦退化等。

- 脊髓損傷及脊髓病變：如外傷性脊髓損傷、多發性硬化症及脊髓束緊症等。

- 周邊神經病變：包括馬尾症候群、糖尿病以及骨盆手術造成骨盆神經骨叢受傷，皆為周邊神經病變常引發的病症。



7種尿液反映什麼？（按圖👇👇👇）

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神經性膀胱分可2大類型！常見症狀、併發症一次了解

依據病患神經損傷的部位不同，可將神經性膀胱分為痙攣性與鬆弛性2大類型，以下為大家分別介紹其症狀與可能產生的併發症：

痙攣神經性膀胱：若患者腰椎以上的中樞神經遭到損壞，可能會使膀胱處於痙攣性收縮且壓力較大的狀態，導致難以儲存尿液，因而出現頻尿、急尿或急迫性尿失禁等症狀。

鬆弛性神經性膀胱：當病患薦椎以下的中樞神經或周邊神經受到損傷時，便無法將膀胱尿液已滿的訊息傳入大腦，造成膀胱肌肉失去收縮力，導致膀胱過度脹尿，最後尿液便會不受控制地從尿道溢流出來，還可能合併頻尿、急尿、夜尿、尿道炎、尿失禁等症狀。

此外，神經性膀胱患者由於膀胱功能的改變，可能使膀胱、腎臟反覆遭到感染與產生結石，甚至出現尿液逆流，降低腎功能或引發腎水腫，嚴重尿路感染亦可能引發敗血症。

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神經性膀胱診斷：尿液檢查、尿路動力學檢查

醫師除了會詢問患者的病史及進行觸診外，還會依病情需要，替患者安排神經學檢查，如肛門外括約肌張力試驗，確認病患括約肌收縮反應，並透過尿液檢查，分析患者尿液中的尿蛋白、尿糖、尿膽紅素等數值是否符合標準，或出現潛血反應。

另外，醫師還可能會透過尿路動力學檢查（如膀胱功能檢查、括約肌肌電圖、尿流速檢查等）、腎臟超聲波等，確認膀胱、腎臟等泌尿系統功能有無異狀，再做進一步診斷。

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神經性膀胱3大常見治療方法

醫師會於尿路動力學檢查後，辨別神經性膀胱患者是屬於膀胱過度收縮，還是膀胱收縮功能不良，以安排不同的治療方式。以下為大家分別介紹藥物與手術治療的種類：

藥物治療：醫師可能會使用α-腎上腺素受體阻斷劑（α-adrenergic blocker）等藥物，減少逼尿肌不自主收縮，使尿道外括約肌能夠放鬆，或以Oxybutynin等藥物，增加逼尿肌張力，協助鬆弛性神經性膀胱患者排出尿液。

手術治療：若神經性膀胱症狀較為嚴重者，醫師可能會考慮替患者進行腸道膀胱擴大整形術、膀胱自行擴大術、經尿道膀胱頸切開術、尿道外括約肌切開術以及尿道支架等手術，以增加患者的膀胱容量或降低尿道阻力。

間歇性導尿：泌尿科醫師會指導病患進行間歇性導尿，日間每4小時自行導尿1次，或者於上完廁所後自行導尿，以完全將尿液排空，減少感染及出現其它併發症的風險。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：神經性膀胱恐引尿失禁！有這3類疾病勿輕忽！快靠3治療恢復正常排尿】

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