男士泌尿｜糖尿病併發包皮炎尿痛又流膿？包皮太長當心有4危險

男性常見包皮太長，容易清潔不易，甚至藏污納垢出現發炎病症。醫師提醒，尤其是糖尿病患者容易因為包皮反覆性的撕裂與結疤，導致包皮炎，可以透過包皮槍手術進行切除，避免二度復發。



台灣長安醫院泌尿科醫師黃煒軒分享，一名20多歲年輕人因包皮過長，導致反覆發炎，主述尿尿會痛、流膿，經檢查發現為糖尿病併發包皮炎，且抽血檢查糖化血色素高達12%，才知道自己罹患糖尿病。透過包皮槍手術，進行一次性包皮吻合切割，協助病患的龜頭順利露出來，使包皮炎得到良好的控制，進一步努力控制糖尿病避免病情惡化。

包皮太長當心有四危險（按圖了解 👇👇👇）

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黃煒軒說，包皮發炎的原因有很多種，如包皮過長、衛生習慣不佳，易導致細菌滋生發炎最常見，而糖尿病患又因傷口癒合較差，易導致反覆性撕裂傷、結疤，使包皮口變小，症狀更惡化。

他提醒，包皮太長清潔不易，導致包皮垢嚴重造成「反覆發炎感染」、「嵌頓性包莖」、「排尿困難」、「糖尿病患包皮裂傷難癒合」等症狀，儘早尋求專業醫師的評估與處理，不要因為害羞而不去就醫。

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包皮槍手術快速切除

相比傳統包皮手術需要進行切除與事後縫合，耗時半小時至40分鐘使用，若碰到糖友抵抗力與免疫力較低，傷口不容易好，加上縫線掉落、傷口裂開，必須要再縫第二次。

目前臨床多使用「包皮槍手術」進行包皮切割與縫合，過程只需3~8分鐘，且血量少、較不疼痛、癒合時間快且術後護理簡單，較適合糖尿病患。

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該從小時候就割包皮嗎？

成年男性遇到的包皮過長問題，讓不少家長疑問，小孩子到底該不該出生就割包皮。黃煒軒表示，若12歲以後龜頭沒有出來的話，會容易造成反覆性發炎且影響生長發育，就建議手術。

但12歲以下的小朋友因有全身麻醉的風險，可以開類固醇藥膏讓包皮變薄，其實都有機會可以解封出頭。醫師也提醒，剛進行完割包皮手術後，務必保持乾燥或使用擦澡至少三天至一周，另外性行為也要停止一個月避免傷口惡化感染。

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