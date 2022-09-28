泌尿健康｜泌尿道發炎期不能吃4類食品　每天喝水2000ml有效排菌

女生因為先天泌尿道比較短，很容易受到細菌感染，抵抗力弱時還可能反覆發作。



醫師提醒，泌尿道感染期要忌口，避免吃香喝辣，以免發炎情形更嚴重。而平常飲食就要好好抗菌，補充可以抑制泌尿道細菌生長複製的含硫化合物，降低感染機率，而且要多喝水、不憋尿，有症狀快就醫。

泌尿道發炎期要暫時忌口的食物（按圖看清👇👇👇）

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急性感染時要暫時忌口

台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，泌尿道感染時下體灼熱刺痛讓人超不舒服，如果泌尿道發炎還吃香喝辣，只會讓發炎情形愈來愈嚴重，要忌口才能迅速恢復健康。

發炎期這些食物先不要吃

1. 辛辣食物：

如辣椒、麻辣鍋、泡菜鍋都要先避免。

2. 油炸食物和甜食：

炸物會干擾免疫系統運作，持續刺激發炎，如炸雞、炸蝦、炸豬扒等。另外甜食如糖果、冬甩、蛋糕、果汁、台式飲品等，因為含有大量糖分，也會加重發炎。

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3. 溫補和熱補等各種補品：

如老薑、麻油、十全大補湯等，會讓身體更燥熱，發炎時期越補越傷身，也會讓發炎更嚴重。

4. 咖啡因和酒精：

急性感染時一定要喝「大量的水」，咖啡因和酒精會在發炎時讓身體不舒服。

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每天喝2000C.C.水才能排菌

戴定恩表示，尿頻、尿急、排尿痛、灼熱感、血尿等，都是泌尿道感染常見症狀，建議成年人每天要喝2000C.C.的水、不憋尿，才能有效把細菌排出體外。平時飲食則要好好抗菌，補充抑制泌尿道細菌生長複製的含硫化合物，可降低感染機會。

常見含硫化合物的好食物：

辛香料：大蒜、蔥、韭菜等。

白菜類：如大白菜、小白菜、菜心。

甘藍類：如椰菜花、紫甘藍、結球甘藍、羽衣甘藍、椰菜。

芥菜類：如芥菜、雪裡紅、大頭菜。

蘿蔔類：如青蘿蔔、白蘿蔔、紅心蘿蔔。



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