加電費｜兩電加幅今揭盅　環團料或達雙位數　倡設戰略油庫儲能源

兩間電力公司今日（22日）將公布明年電費調整安排，兩電早前預告明年電費無可避免有上調壓力。世界綠色組織行政總裁余遠騁預料，明年中電及港燈明年淨電費（基本電費加燃料調整費）加幅或增加超過一成及三成，因兩電去年已凍結基本電費加幅，加上電費穩定基金餘款不多，如要維持8%准許利潤，相信基本電費需要調整。



對於有意見指可參考外國做法，在能源價格處於低位時儲存能源，以在國際能源價格出現波動時使用，余遠騁表示過往亦有提出相關主張，認為相關建議可行：「四、五年前講無人理，𠵱加高峰期先嚟諗𠵱樣野？」



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據立法會環境事務委員會會議議程，今日下午的立法會會議將討論兩電加價。余遠騁今在電台節目中表示，因應國際市場燃料價格飆升，預料中電加幅會超過雙位數字，而港燈的加幅更會超過三成。

現時本港電費由基本電費及燃料調整費兩部份組成，他表示難以預料「基本電費」會否有增幅，但兩電正興建海上液化天然氣接收站，相信相關支出亦會反映在電費加幅：「係睇下佢會唔會入落去。」至於燃料費方面，則因國際市場價格上升，據兩電年報，兩電均用數十億為市民墊支燃料賬，故相信基本電費一定要調整才可以維持8%准許利潤。

燃料帳負結餘 穩定基金餘款不多

過往兩電的電費穩定基金及燃料帳的資金均可減輕電費的升幅，惟現時燃料帳出現了負數增長，加上電費穩定基金餘款不多，而兩電亦需考慮其財政及信貸評級等因素，故他估計相關儲備難以趕上相關的加幅：「拎到幾多出嚟，或者如果連儲備都拎埋出嚟，但會否影響兩電信貸評級呢？」

余遠騁因應國際市場燃料價格飆升，預料中電加幅會超過雙位數字，而港燈的加幅更會超過三成。（資料圖片／梁鵬威攝）

燃料價升是全球問題 余遠騁：唯有諗點透過慳電去慳到錢

他續指，燃料價格飆升是全球問題：「唯有諗點樣透過慳電去慳到錢。」他亦相信，未來海上液化天然氣接收站建成後，相信可以找到價錢較便宜的天然氣，希望屆時燃料帳的資金或可以減少。

對於有聲音指可參考外國做法設立戰略油庫儲備，能源價格處於低位時儲存能源，日後在國際能源價格出現波動時使用，他表示，自己過往亦有提議相關主張，認為相關建議可行，「但依加高峰期先嚟諗依樣野，我四、五年前講無人理。」

至於有聲音建議，兩電在准許利潤撥出部份款項舒緩兩電壓力，他認為相關討論已說了很多年，但此等如要改遊戲規則，「改哂條款又有無法律責任呢」，認為相關建議已影響兩電的核心利潤，「太複雜，我唔識評論。」