加電費｜兩電燃料費續升　學者料俄烏局勢影響能源價格難大幅回落

國際燃料價格飆升，兩電的「燃料調整費」亦逐月上升，中電下月燃料費較年初增加約21%；港燈升幅更顯著，較年初飆升86.1%。電費在不知不覺間加價，以三人家庭（平均每月用電量為275度電）估算，中電用戶下月電費較年初多付約22元，港燈用戶則要多付約65元。

有學者認為，兩電可透過分散能源供應，以及比較不同地區能源價格，簽訂長期合約，以平衡價格，但受俄烏局勢影響，相信今年能源價格大幅回落機會不大。



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能源諮詢委員會前委員、浸大財務及決策系副教授麥萃才今日（29日）在港台《千禧年代》表示，受俄烏局勢影響，令國際燃料價格不斷上升，但由於中電有核電，亦有天然氣及可再生能源，也靠內地提供能源，能源組合較分散，服務範圍遍布新界及九龍區，發電量較多；而港燈則只有少量可再生能源發電設施，主要依賴天然氣，受戰爭影響較大，發電範圍局限於港島及離島區，故造成兩電發電成本出現差距。

他認為本港電費升幅仍算較溫和，主要源於兩電與港府簽訂協議限制准許回報率，需維持基本電費不變。

麥萃才指要壓低燃料費升幅較困難

至於燃料調整費以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付。被問到兩電能否壓低燃料費升幅，麥萃才認為較困難，但可透過分散能源入口，避免依賴一兩個供應商，以天然氣為例，除了經內地管道，也可透過液化天然氣載運船運抵本港，有助輕微降低運輸成本。而採購量也會影響價格，他認為兩電可分散供應及比較不同地區能源價格，簽訂長期合約，將有助平衡能源價格。

麥萃才續說，港府近年關注空氣質素問題，故兩電要調整燃料組合，減少用煤，多用天然氣，故令燃料價格上升。俄烏局勢再令天然氣價格飆升，麥認為，空氣質素及能源價格之間要取得平衡，至於能源價格需視乎戰爭何時結束，相信今年大幅回落機會不大。