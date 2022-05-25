加電費｜兩電燃料費連升四個月後趨緩　港燈三人戶較年初多付56元

踏入炎炎夏日，不少市民靠冷氣降溫，但電費靜悄悄加價，為荷包增添壓力。兩電最新更新六月份的實報實銷的燃料調整費，繼續向上調整，惟增幅終稍見緩和。港燈六月份的燃料費飆升至47.7仙，在短短半年間急升74.7%，至於中電燃焊費亦錄得近17%升幅。以典型三人家庭每月用275度電計算，港燈用戶下月電費已較年初多交約56元，而中電用戶則要多交約19元。

下月起新一輪政府電費補貼將注入戶口，未來一年兩電住宅用戶戶口，每月可獲至少80元津貼紓困，可抵銷部份燃料費上漲帶來的加電費壓力。有環團則擔憂，政府持續補貼或構成鼓勵多用電的錯覺，促當局推出與用電量掛鉤的電費補貼計劃。



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燃料價條款收費反映燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，兩電在三月起已調整燃料費。其中港燈用戶的年度燃料調整費為27.3仙，六月已加價至47.7仙，按月升幅雖稍為緩和，但已較年初飆升74.7%，亦較中電貴2仙。以每度電的淨電費計算，港燈每度電收費由135.3仙，下月將加價至155.7仙，較年初加價15.1%。

港燈上月曾解釋，受早前印尼燃煤出口禁令、近日地緣政治以及其他巿場因素影響，國際煤價及天然氣價格均極為波動，並持續維持在一個十分高水平，故面對極大燃料成本壓力。

中電用戶的年度燃料調整費為38.6仙，六月將調整至45.1仙，加幅約16.8%。中電解釋，燃料組合中，以煤加幅最多，較原預測的5.5仙，再貴了5.4仙，而天然氣亦由原預測的36.8仙，稍貴多1.2仙。

翻查資料，中電從印尼及美國採購低排放煤，而天然氣源則來自內地，經崖城天然氣管道從南中國海的不同氣田引入天然氣供應，以及從連接西氣東輸二線的海底輸氣管道取得天然氣供應。因此，中電每度電收費由128.9仙，加價至135.4仙，加價約5%。

電費下月再微升 港燈三人家庭電費較年初貴56元

以一個三人家庭（平均每月用電量為275度電）作估算，中電用戶今年一月電費為345.15元，因應燃料費增加，六月電費已增至363.97元，每月要多付18.82元；港燈用戶一月電費則為275.06元，六月已要多付56.1元，增至331.16元。

不過政府下月起，將向每個合資格兩電住宅用戶戶口，分12期注入1,000元電費補貼，每月首日向兩電住宅用戶戶口注入80元補貼，並在第12個月注入120元補貼，惠及約280萬個住宅用戶，或可抵銷燃料費上漲帶來的加價壓力。

綠色和平項目主任伍漢林認為，當政府設下碳中和目標，推動市民減碳，應推出與用電量掛鉤的電費補貼計劃，向低用電量的用戶提供津貼。（資料圖片 / 張浩維攝）

環團憂持續補貼變相鼓勵多用電

有學者早前已預告，受俄烏戰爭等因素影響，燃料成本尤其是天然氣等過去數月持續上升，短期內難見回落，加上港燈發電量較中電少，依賴天然氣及煤發電，亦沒有核電，故升幅較中電明顯。

綠色和平項目主任伍漢林認為，當政府設下碳中和目標，推動市民減碳，應推出與用電量掛鉤的電費補貼計劃，向低用電量的用戶提供津貼，成為市民慳電誘因，亦能為有需要市民解困，達成雙贏局面。

他擔心，若政府持續向所有住宅用戶提供電費補貼，或構成鼓勵多用電的錯覺。他又指，全球燃料成本上升，兩電難以避免加幅，市民及商戶要緩和電費壓力，省電是最直接的方法。

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