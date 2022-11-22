加電費加重劏房戶負擔　團體倡設夏季酷熱津貼　每月$500發四個月

中電、港燈今日（22日）將公布來年電費加幅，外界預料兩電升幅或達雙位數的增長，葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉今表示，因劏房單位沒有窗戶，空氣不流通，需要長期開冷氣，用電量較一般家庭多，加上部分業主濫收水電費，故無論多少加幅對劏房房需言都是沉重負擔。他建議兩電設酷熱天氣津貼，每年夏天向劏房戶提供額外電費資助，如每月500元等，另外他認為，現時兩電繼續協助劏房戶更換節能電器，減少電費支出是好事。



+ 2

吳堃廉今在電台節目中表示，劏房單位沒有窗戶，空氣不流通，需要長期開冷氣，用電量較一般家庭多，加上部分業主濫收水電費，故無論明年電費加幅多少，對劏房戶都是沉重負擔：「劏房一度電公價係$1.5到$1.6，比普通市民高，最貴係2.8到3蚊一度電。」

電費支出佔劏房戶收入5至7%

他續指，電費是繼租金後對劏房戶最大的負擔，現時租金支出大約佔劏房戶收入的40%，而電費支出亦佔劏房戶5至7%的收入。雖然兩電在過去半年有為劏房戶安裝獨立電錶，但事實上甚少劏房戶有安裝獨立電錶，因濫收電費亦為業主收取利益方法之一，故甚少業主願意讓兩電安裝獨立電錶。

（陳葦慈攝）

對於中電今年撥款1億元推出「中電燃料費資助計劃」，料惠及15萬戶家庭，包括10萬戶合資格的家庭，包括長者、低收人家庭及殘疾人士，每戶可獲600元一次性燃料費資助；餘下5萬個劏房戶，每戶則可獲800元一次性燃料費資助。

繼續協助劏房戶更換節能電器

他認為，比起一筆過的資助，兩電設酷熱天氣津貼資助更多住戶，每年夏天向劏房戶提供額外電費資助，如夏季每月500元連續比四個月等，更有效幫助到劏房戶。另外中電會撥款2000萬元，向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶2000元的節能電器資助，以提升他們的家居能源效益。他認為，此絕對是好事，但要看實際上如何執行到：「點去透過NGO去搵到依1萬戶呢？」