加電費｜林超英教慳電5招　兩分鐘沖涼、用暖水袋　口訣：算死草

兩電今日（22日）公布明年電費調整方案，電費上升，如何慳電兼慳錢頗考心思。被公認為「慳電達人」的前天文台台長林超英，除了提倡不開冷氣外，亦有「全方位」慳電貼士，提醒市民不同家庭電器亦可節約用電。



林超英笑言，要慳電就要「算死草」，舉例指電腦、電視及數據機等電器不使用時，應關上電源而非待機：「待機狀態唔覺唔覺係佔咗電費單5%至10%，唔用個陣要掹掣。」他又指，電熱水爐同樣是耗電量高的隱藏兇手，故他每次洗澡開水時間僅得一至兩分鐘：「唔使用番梘，啲汗用水一沖就淋走啦。」



▼港燈估算各類電器所需電費▼



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林超英屬低電量用戶，曾獲得中電所贈的消費券，他指在政府推出電費補貼期間，有兩年曾是「0電費」。他對《香港01》表示，要慳電日常生活就要「榨到盡」，並提供五大慳電貼士，強調如可跟足其建議，估計一個月用電量可減少五分一。

1.改用充電式風扇

近日天氣稍轉涼，向來提倡不開冷氣的林超英強調，冷氣可佔一個月用電量70%至80%，形容不開冷氣對慳電而言有「決定性」角色。他又指，傳統座地風扇電功率約50至60瓦特，雖遠低於冷氣機耗電量，不過仍呼籲市民可改用充電式的風扇：「搵大把啲、直徑15厘米嘅風扇，瓦數只係座地風扇20分一，電費可以減好多。」

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2.雪櫃保持大半滿

雪櫃是長期用電的電器，林超英笑言：「雪櫃無得熄，所以要諗計啦。」他建議市民雪櫃不可空蕩蕩，最好將物品「塞滿」雪櫃，並解釋雖然放置物品到雪櫃初時須用更多電，將物品降溫，不過「至少（放滿）一半空間，咁啲嘢可以阻住冷氣走，每次開雪櫃走漏嘅冷氣就少好多。」

他又提醒，雪櫃周圍須預留足夠空間散熱，市民亦應避免經常打開雪櫃。另外，倘雪櫃經常空置，就應賣掉更換一個容量較小的雪櫃。

3.縮短洗澡時間

林超英表示，電熱水爐耗電量其實相當高，建議市民縮短沖熱水涼時間，以及調校至較低水溫。他以自己為例，笑言現時氣溫高於20度，故仍然沖凍水涼。他又指，即使在冬天，洗澡時間亦會保持在一至兩分鐘：「認真沖其實好快洗完，我唔使用番梘，啲汗用水一沖就淋走啦。」

4.熱水飲幾多煲幾多

林超英又指，熱水煲的耗電量其實亦不容忽視，並解釋如選擇恆溫模式，將十分「嘥電」，建議如有需要保溫，可購買熱水壺，煲水後倒入熱水壺保溫。他又稱，如市民要「即煲即飲」，每次應只將需要飲用份量倒入水煲：「倆小口每次飲一兩杯水，就買個細啲嘅水煲。」

5.冬天用暖水袋取暖

林超英不用靠冷氣度過炎夏，面對寒冬又如何應對？他強調如要慳電，冬天則不應開暖氣機，笑言「未瞓覺嘅話，凍就著多件衫。」至於「凍冰冰」的被窩，他亦有妙計，建議市民可以用暖水袋溫暖被窩，或購買一小張電熱毯溫暖肩膀及上背：「臨瞓定時開兩個鐘，比開暖氣機用少好多電。」