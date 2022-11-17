加電費｜最快11.22揭盅　環團：雙位數加幅無懸念　港燈或加38%

近年經濟不景，不過市民恐百上加斤。中電及港燈將會在下周二（22日）公布來年電費加幅，中電早前已預告，由於國際燃料市場非常波動，燃料賬負結餘將進一步加深，直言明年無可避免要上調電費。



世界綠色組織行政總裁余遠騁預計，由於過去一年燃料費已上升數倍，明年電費「雙位數加幅無懸念」。他又以今年11月燃料費水平來計算，估計明年中電及港燈明年淨電費將較今年1月增加12.6%及38%。立法會議員陳克勤認為，如電費加幅達雙位數，對正復蘇的經濟而言是很大打壓：「中小企生意唔好，加電費都係負擔，希望電力公司唔好轉嫁晒燃料費俾市民。」



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「燃料價格調整條款賬」現負數 市民「欠」兩電30億

根據立法會議程，環境事務委員會下周二將與兩間電力公司進行的周年電費檢討，料屆時將公布明年電費加幅。

現時本港電費由基本電費及燃料費兩部份組成，而兩電亦設「燃料價格調整條款賬」，多收的燃料費將會撥入燃料賬中用作壓抑電費加幅，少收則從燃料賬扣除。不過翻查兩電年報，截至今年6月30日，中電燃料賬為負20.4億元，而港燈則約為負10億元，代表市民尚欠兩電逾30億元燃料費，將需於電費中收取「填氹」。

推算三人家庭中電用戶需每月多付$43.6、港燈用戶加$104

余遠騁解釋，由於國際市場燃料費急升，故本港亦無可避免跟隨上升。他又直言，明年電費「雙位數加幅無得走、無懸念」，他以11月燃料費水平計算，預測明年中電及港燈明年淨電費將較今年1月增加12.6%及38%。以一個每月用電量275度電的典型三人家庭計算，如電費升幅達上述水平，料中電客戶每月須多付約43.6元；港燈用戶則更須多付約104元。

陳克勤倡兩電、政府也共同承擔燃料費

陳克勤則批評兩電不負責任，認為電力公司有必要承擔燃料費，建議燃料費由兩電、政府及市民三方共同承擔。他又促請兩電「賺少啲」，勿「賺盡」管制協議中的8%准許回報，用以抵消電費加幅：「（加電費）對復蘇緊嘅經濟係好大打壓，中小企生意唔好，加電費都係負擔。」至於中長期措施方面，陳認為兩電可與內地研究增加使用核能百分比。