壹傳媒六前高層出庭　警方反恐特勤隊荷槍戒備　金鐘道一度封閉

《蘋果日報》及壹傳媒6名前高層及編採人員，包括張劍虹、羅偉光及陳沛敏等，被指與黎智英涉違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，六人今早(22日)被押送到高等法院答辯。



無論開庭前後，警方均嚴陣以待。眾被告由囚車押送至法庭，保安明顯加強，法院外有反恐特勤隊警員荷槍實彈戒備，亦有多輪警車開路，嚴密監守囚車進入高等法院。



散庭後，高院囚車出入口位氣氛同樣緊張，高院對出金鐘道往中環方向行車線一度封閉約10分鐘，至少六部警車戒備，現場亦有多輛警方鐵馬，以防各被告所坐囚車離開高院時生混亂。



開庭前的今晨9時許，警方封鎖高等法院對出的金鐘道，反恐特勤隊、交通警及多輛警車護送四輛囚車駛入高等法院。

案件約於中午12時結束，警方再度封鎖金鐘道往中環方向行車線，約10分鐘後解封，到1時15分警方再度封鎖行車線，四輛囚車在反恐特勤隊、懲教人員，以及便衣警察護送下，離開高等法院。期間，有人在封鎖線外行人路大叫「再見！保重！」、「保重呀陳小姐！」金鐘道封閉期間，涉及路段的巴士服務短暫受影響。

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《蘋果日報》及壹傳媒6名前高層及編採人員，被指與黎智英涉違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國勢力危害國家安全，6名被告分別為張劍虹（59歲，壹傳媒前行政總裁），和5名前《蘋果日報》編採人員：陳沛敏 （51歲，前副社長）、羅偉光（47歲，前總編輯）、林文宗（51歲，前執行總編輯）、馮偉光（57歲，前社論主筆，筆名盧峯）及楊清奇（55歲，前社論主筆，筆名李平）。

六人今在高等法院承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，案件將押後至相關的黎智英國安法案件審結後，處理求情及判刑。