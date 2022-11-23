疫情︱增7985宗確診　較昨日反彈逾一成　多11宗XBB、BQ.1.1個案

本港今日疫情又反彈至接近八千宗水平，今日（23日）新增7,985宗確診，包括611宗輸入個案，整體個案較昨日上升11.85%，多11人死亡。本地發現的新變種病毒株個案亦增加11宗，包括本地XBB個案增5宗，BQ.1.1亞系多6宗。

今日多17間院舍發現感染個案，21名院友及職員確診，51人要隔離檢疫。學校方面，呈報1,221宗個案涉695間學校，有23間學校共23班因爆疫要停課。



衞生防護中心今日（23日）正調查過去24小時，新增7374宗新冠陽性檢測的本地感染個案，當中包括1825宗核酸檢測陽性個案（896宗確診、779宗無症狀感染及150宗狀況待定個案）以及5549宗快速測試陽性個案。

此外，新增611宗檢測陽性輸入個案，當中包括544宗核酸檢測陽性（120宗確診、385宗無症狀感染及39宗狀況待定個案）及67宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，361宗涉及機場檢測樣本、174宗涉及第一至三日樣本，餘下76宗涉及第四至七日樣本。

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截至11月23日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案中亦累計發現67宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及76宗BQ.1.1亞系個案。

公共衞生化驗服務處於11月14日至20日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約78.6%（七天移動平均比例）。

今日新增11宗死亡個案，截至11月23日零時零分，於第五波疫情（由二○二一年十二月三十一日起）期間共錄得10421宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為10331宗及86宗，以及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10 634宗。

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