增7286宗確診多11死　輸入個案614宗創新高　佔入境人數比率3.63%

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000宗以下。當中輸入個案突破600宗，達到614宗，再創第五波疫情以來新高。但對應的機場單日入境人數亦高達16,900人，因此確診比率僅佔3.63%，仍處低水平。本港今增11人死亡，累計死亡人數為10,610人。



本港今日新增7,286宗確診，本地個案佔6,672宗，而輸入個案為614宗，佔整體個案8.43%，比前一日高1.66個百分點。新增的輸入個案當中，413宗涉及機場檢測樣本、117宗涉及第1至3日樣本，餘下84宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達16,900人，確診比率為3.63%。七日平均確診人數為531人，七日平均確診比率為3.86%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月12日至18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約79.6%。

另外，截至11月21日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現50宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

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學校方面，今日接獲871間學校的72,057宗新呈報個案，涉及1,730名學生及327名教職員。另有14間學校的14個班級需要停課7日。院舍方面，16間院舍呈報20名長者確診，73名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、頤康護老院有限公司

2、東華三院馬鄭淑英安老院

3、康雅護老院（四院）

4、志蓮淨苑志蓮護理安老院

5、順景護理中心

6、毓悅琚

7、雅明灣畔護養院

8、大愛護老之家有限公司

9、寶康耆柏園（牛頭角）護老中心有限公司

10、薈耆頤養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、仁濟醫院上環復康服務中心

2、基督教懷智服務處安定中心及宿舍

3、新生精神康復會博康宿舍

4、扶康會悅智之家

5、明愛粉嶺宿舍

6、鄰舍輔導會大興宿舍

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