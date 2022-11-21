每周疫情｜上周確診多逾萬　死亡按周增三成　7日平均死亡率無升

本港疫情持續，昨日（20日）確診數字為7,736宗，個案數字回落至8,000以下。比對上周（11月14日至11月20日）與之前一周（11月7日至11月13日）確診數字、死亡人數等疫情數據，上周共多11,968宗個案或按周增三成，總數達50,477宗，令染疫人數累計突破200萬宗。變種病毒新型呈上升趨勢，其中本地XBB及BQ.1.1個案升逾一倍，分別達到50宗及64宗。



上周有73名患者離世，較之前一周多30.4%；不過對比患者數目的7日平均死亡率，卻不升反跌0.02個百分點，至0.13%。上周留醫病人總數升14.8%，達到2,291人，創兩個月新高。



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上周確診個案共有50,477宗個案，較之前一周的38,509宗，大幅增加11,968宗或三成。輸入個案方面，上周的輸入個案為3,658宗，比再上一周增13.8%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為7.39%，稍微下降1.04個百分點。

變種病毒新型個案 兩類按周多一倍

變種病毒新型方面，截至上周日（13日）零時零分，本地個案中，累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。

上周變種病毒數字則出現上升趨勢，截至本周日（20日）零時零分，本地個案方面，XBB及BQ.1.1個案升逾一倍，分別達到50宗及64宗，XBD個案多1宗，至於其他變異病毒新型個案數字則維持不變。

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上周留醫病人總數維持在2,000宗水平，昨日更達2,423人，創兩個月新高，7日平均留醫人數為2,291人，比再上一周增14.8%；而上周新增留醫病人在約200至300多宗水平徘徊，按周增32.1%。

上周的單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上一周徘徊在個位數至16人，升至上周單日突破20人，最高有22人危殆或嚴重。至於上周新增留醫人數對比留醫病人總數的7日平均數為13.9%，按周上升1.89個百分點。

死亡個案方面，上周共73名病人離世，比對上一周的人多17人或30.4%，7日平均死亡人數為10人。本港累計有10,599人離世。

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