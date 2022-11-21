強制檢測｜70幢上榜　涉豪宅地利根德閣、畢架山峰、海之戀等

撰文：黃煦緻
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政府今晚（21日）公布最新強制檢測名單，共70幢大廈上榜，比昨日（20日）多出26幢。中不乏豪宅及中產屋苑，包括中半山豪宅地利根德閣 2 座、九龍塘豪宅畢架山峰5座、荃灣海之戀7座、馬鞍山迎海．駿岸7座、大埔雲滙1座等。上榜大廈中，有3處共3幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明任何人在11月15日至21日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（22日或23日）前往進行核酸檢測。

▼11月21日　強制檢測大廈名單▼

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當局表示，有67個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中屯門上榜大廈最多，共7幢上榜，包括滿名山滿庭6座、美樂花園4座、屯門市廣場1座等。

緊隨其後的大埔及東區亦有5幢上榜，大埔包括雲滙1座、太湖花園18座、富善花園1座等；東區包括鰂魚涌太古城銀星閣、北角和富中心17座、柴灣怡翠苑逸怡閣等。

沙田亦有4幢上榜，涉愉景花園A座、愉翠苑愉政閣及愉禮閣等。

▼11月21日　部份強檢大廈▼

另有一幢政府宿舍上榜，涉黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座。

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3處共3幢大廈被納入強制檢測公告，涉及長沙灣凱樂苑凱曈閣、大埔廣福邨廣義樓及東涌迎東邨迎福樓。

政府表示，明日會於薄扶林置富花園及梅窩銀河苑重開臨時流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周三（23日）。

▼11月22日　各區提供服務的臨時流動採樣站▼

11月21日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

1、香港仔景惠花園 2 座

2、鰂魚涌太古城銀星閣

3、北角和富中心 17 座

4、北角健威花園 F 座

5、北角健康村康輝閣

6、柴灣怡翠苑逸怡閣

7、薄扶林置富花園富明苑及富恒苑

8、鴨脷洲海怡半島豐景閣

9、鴨脷洲洪聖街20號利是大廈

10、觀塘樂意園 2 座

11、黃大仙飛鳳街42號長春大廈

12、黃大仙消防處黃大仙員佐 級已婚人員宿舍 B 座

13、土瓜灣定安大廈 D 座

14、新蒲崗新蒲崗廣場 2 座

15、藍田康田苑裕康閣

16、藍田康栢苑松栢閣

17、九龍灣德福花園 T2 座

18、橫頭磡橫頭磡邨宏安樓

19、橫頭磡富強苑富裕閣

20、九龍塘畢架山峰 5 座

21、荔枝角美孚新邨 5 期恒柏道 5-7 號

22、大角咀維港灣 6 座

23、大角咀浪澄灣 2 座

24、何文田皓畋 6 座

25、何文田冠德苑冠榮閣及冠 昌閣

26、紅磡馬頭圍道 89-93 號福星大廈

27、紅磡海逸豪園 4 座

28、將軍澳叠翠軒 1 座

29、將軍澳旭輝臺 1 座

30、將軍澳頌明苑輝明閣

31、沙田愉景花園 A 座

32、沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣

33、沙田嘉徑苑嘉善閣

34、沙田偉華中心 3 座

35、大圍美松苑興松閣

36、大圍景田苑敬心閣

37、馬鞍山迎海．駿岸 7 座

38、馬鞍山雅典居 4 座

39、馬鞍山峻源 2 座

40、大埔廣福道 51-59 號中嘉閣

41、大埔富善花園 1 座

42、大埔雲滙 1 座

43、大埔海寶花園 D 座

44、大埔太湖花園 18 座

45、粉嶺榮福中心 5 座

46、粉嶺牽晴間 6 座

47、元朗溱柏 3 座

48、元朗鳳攸北街 9A 號昌威 大廈

49、元朗蝶翠峰尚悅．嶺 1 座

50、天水圍嘉湖山莊景湖居 12 座

51、屯門滿名山滿庭 6 座

52、屯門翠林花園 D 座

53、屯門兆安苑定基閣及定志閣

54、屯門怡峰園 6 座

55、屯門恒豐園 3 座

56、屯門美樂花園 4 座

57、屯門屯門市廣場 1 座

58、荃灣海之戀 7 座

59、荃灣縉庭山 1 座

60、葵涌葵芳閣 1 座

61、葵涌嘉翠園 2 座

62、汀九恒麗園 2 座

63、堅尼地城寶翠閣 A 座

64、半山區樂信臺 3 座

65、半山區地利根德閣 2 座

66、東涌東堤灣畔 1 座

67、梅窩銀河苑銀朗閣

污水樣本檢測呈陽性的地點：

1、長沙灣凱樂苑凱曈閣

2、大埔廣福邨廣義樓

3、東涌迎東邨迎福樓

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