強制檢測｜70幢上榜　涉豪宅地利根德閣、畢架山峰、海之戀等

政府今晚（21日）公布最新強制檢測名單，共70幢大廈上榜，比昨日（20日）多出26幢。中不乏豪宅及中產屋苑，包括中半山豪宅地利根德閣 2 座、九龍塘豪宅畢架山峰5座、荃灣海之戀7座、馬鞍山迎海．駿岸7座、大埔雲滙1座等。上榜大廈中，有3處共3幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。



公告列明任何人在11月15日至21日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（22日或23日）前往進行核酸檢測。



▼11月21日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，有67個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中屯門上榜大廈最多，共7幢上榜，包括滿名山滿庭6座、美樂花園4座、屯門市廣場1座等。

緊隨其後的大埔及東區亦有5幢上榜，大埔包括雲滙1座、太湖花園18座、富善花園1座等；東區包括鰂魚涌太古城銀星閣、北角和富中心17座、柴灣怡翠苑逸怡閣等。

沙田亦有4幢上榜，涉愉景花園A座、愉翠苑愉政閣及愉禮閣等。

▼11月21日 部份強檢大廈▼



另有一幢政府宿舍上榜，涉黃大仙消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座。

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3處共3幢大廈被納入強制檢測公告，涉及長沙灣凱樂苑凱曈閣、大埔廣福邨廣義樓及東涌迎東邨迎福樓。

政府表示，明日會於薄扶林置富花園及梅窩銀河苑重開臨時流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周三（23日）。

▼11月22日 各區提供服務的臨時流動採樣站▼



11月21日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：



1、香港仔景惠花園 2 座



2、鰂魚涌太古城銀星閣



3、北角和富中心 17 座



4、北角健威花園 F 座



5、北角健康村康輝閣



6、柴灣怡翠苑逸怡閣



7、薄扶林置富花園富明苑及富恒苑



8、鴨脷洲海怡半島豐景閣



9、鴨脷洲洪聖街20號利是大廈



10、觀塘樂意園 2 座



11、黃大仙飛鳳街42號長春大廈



12、黃大仙消防處黃大仙員佐 級已婚人員宿舍 B 座



13、土瓜灣定安大廈 D 座



14、新蒲崗新蒲崗廣場 2 座



15、藍田康田苑裕康閣



16、藍田康栢苑松栢閣



17、九龍灣德福花園 T2 座



18、橫頭磡橫頭磡邨宏安樓



19、橫頭磡富強苑富裕閣



20、九龍塘畢架山峰 5 座



21、荔枝角美孚新邨 5 期恒柏道 5-7 號



22、大角咀維港灣 6 座



23、大角咀浪澄灣 2 座



24、何文田皓畋 6 座



25、何文田冠德苑冠榮閣及冠 昌閣



26、紅磡馬頭圍道 89-93 號福星大廈



27、紅磡海逸豪園 4 座



28、將軍澳叠翠軒 1 座



29、將軍澳旭輝臺 1 座



30、將軍澳頌明苑輝明閣



31、沙田愉景花園 A 座



32、沙田愉翠苑愉政閣及愉禮閣



33、沙田嘉徑苑嘉善閣



34、沙田偉華中心 3 座



35、大圍美松苑興松閣



36、大圍景田苑敬心閣



37、馬鞍山迎海．駿岸 7 座



38、馬鞍山雅典居 4 座



39、馬鞍山峻源 2 座



40、大埔廣福道 51-59 號中嘉閣



41、大埔富善花園 1 座



42、大埔雲滙 1 座



43、大埔海寶花園 D 座



44、大埔太湖花園 18 座



45、粉嶺榮福中心 5 座



46、粉嶺牽晴間 6 座



47、元朗溱柏 3 座



48、元朗鳳攸北街 9A 號昌威 大廈



49、元朗蝶翠峰尚悅．嶺 1 座



50、天水圍嘉湖山莊景湖居 12 座



51、屯門滿名山滿庭 6 座



52、屯門翠林花園 D 座



53、屯門兆安苑定基閣及定志閣



54、屯門怡峰園 6 座



55、屯門恒豐園 3 座



56、屯門美樂花園 4 座



57、屯門屯門市廣場 1 座



58、荃灣海之戀 7 座



59、荃灣縉庭山 1 座



60、葵涌葵芳閣 1 座



61、葵涌嘉翠園 2 座



62、汀九恒麗園 2 座



63、堅尼地城寶翠閣 A 座



64、半山區樂信臺 3 座



65、半山區地利根德閣 2 座



66、東涌東堤灣畔 1 座



67、梅窩銀河苑銀朗閣



污水樣本檢測呈陽性的地點：



1、長沙灣凱樂苑凱曈閣



2、大埔廣福邨廣義樓



3、東涌迎東邨迎福樓

