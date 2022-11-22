科大改良mRNA尾鏈序列增效達10倍　望可減接種疫苗或藥物針數

新冠肺炎令信使核糖核酸（mRNA）技術廣為人熟知，惟相關技術製作而成的疫苗，仍需要多次接種，才可以令體內製作不同的蛋白質以對抗病毒。



科技大學化學及生物工程學系助理教授曠怡領導的團隊發現，在尾鏈序列加入新的化學物質，可提升mRNA的蛋白質生產效率達10倍，而生產蛋白質的持續時間亦延長了一倍，增強對抗病毒能力，有望可減少接種疫苗或藥物針數。有關發現已在科學期刊《分子療法 一核酸》的線上版發表。



科大化學及生物工程學系助理教授曠怡領導的科研團隊就發現，在尾鏈序列加入新的化學物質，可提升mRNA的蛋白質生產效率達10倍。

現時不少流行等新冠肺炎疫苗，均有採用mRNA技術，不過相關技術的藥物或疫苗往往需要重覆注射，或使用較高劑量的mRNA，如新冠肺炎亦需接種兩至三針，才可以令體內製作不同的蛋白質以對抗病毒。

為改良mRNA的技術，科大化學及生物工程學系助理教授曠怡領導的團隊研究現時多項mRNA技術，發現大部分的合成mRNA的普通尾鏈序列均為腺嘌呤A，一般是40至150個A，惟如尾鏈序列按此排序會十分不穩定，亦是其中一個因素，令mRNA進入細胞後在數小時內消失，「因為細胞會認到依到係尾巴，就會開始唔工作。」

團隊用了三年時間進行研究，通過在尾鏈加入特定位置用胞嘧啶C取代一部分腺嘌呤A可減緩mRNA分解，增加蛋白質產量。（科大提供）

團隊用了三年時間進行研究，通過在尾鏈加入特定位置用胞嘧啶C取代一部分腺嘌呤A可減緩mRNA分解，增加蛋白質產量，使得一些酶的工作效率減緩，「如果係普通嘅尾巴，姐係全部都係A，入咗細胞後12個鐘之後就會機乎無哂，但如果用我哋改良咗嘅尾巴，6個鐘後佢入咗細胞，12個鐘後佢都係喺細胞入面。」

團隊亦發現，科大研發的新序列在進入細胞48小時後仍能生產蛋白質，在模擬疫苗模型較普通尾鏈序列產生多6倍蛋白質，在模擬藥物模型亦可多普通尾鏈序列3至10倍，「舊技術在體內1日就會消失，但新技術就可以存在2至3日。」曠怡強調，相關技術最終都會在體內消失，故不用擔心其安全性。另外，科大亦將使用新序列注入小鼠體內，觀測到其比普通尾鏈序列可以產生超過三倍的蛋白質產量，蛋白質在小鼠體內存在時間亦延長一倍。

曠怡表示，此對所有mRNA藥物和疫苗來說都是一個好消息，因技術可與其他現有技術並用，且不需特別設備和培訓，而研究團隊亦正與中山大學合作，探索進一步將改良的mRNA尾鏈在動物上進行癌症疫苗測試，「始終打針少啲病人都無咁痛苦，成本都低好多」，並期待與製藥公司合作，將這項發明引進mRNA療法以及疫苗的開發上。