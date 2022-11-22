播錯國歌︱港協新指引　須T字手勢反對　主辦方沒更正全體須離場

香港欖球隊今年下半出外比賽時，發生三宗播錯國歌或國歌歌名出錯事件，全涉及反修例風波時被指有港獨色彩的《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今晚（22日）公布，經與港府商討後，今天向轄下所有體育總會發放《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》 ，以確保國歌和區旗獲得應有尊重，各體育總會須嚴格遵守相關規定。



指引包括，運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。如主辦機構沒有立即更正，領隊須帶領全體隊員及／或運動員離開典禮場地，例如場館、舞台或頒獎台。



港協暨奧委會將於周四（24日）為轄下體育總會舉行簡報會，向體育總會的委員及工作人員說明《指引》的相關內容和措施，日後港協暨奧委會將每年舉行至少一次同類簡報會，提醒各體育總會成員相關事宜的重要性。



港協暨奧委會日前與文化體育及旅遊局舉行會議，就亞洲七人欖球系列賽主辦機構播放中國國歌出錯事件。港協暨奧委會今日（22日）表示，經與特區政府商討後向轄下所有體育總會發放《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，以確保國歌和區旗獲得應有尊重。

指引當中提到當運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，如主辦機構沒有立即更正，領隊須帶領全體隊員及運動員離開典禮場地。港協暨奧委會提醒各體育總會須嚴格遵守相關規定，否則將視乎其個別情況而受到制裁可能被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。