港欖國歌風波｜完成杜拜賽事今抵港　隊員稱被封口：乜都唔講得

本港欖球在國際賽事風波不斷，繼早前在南韓舉行的「亞洲七人欖球賽第二站」，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，原來本月6日舉行的15人欖球世界盃比賽，其精華片段所彈出的字幕，亦誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG／NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。欖球隊隊員今日傍晚（20日）抵達香港機場，表示已被禁止發表意見，強調「乜都唔講得」。



香港欖球隊在完成「15人欖球世界盃終極復活賽」後，11月20日傍晚乘搭阿聯酋航空EK384由杜拜回港。（歐陽德浩攝）

香港欖球隊在完成本月至18日舉行的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」後，今日傍晚乘搭阿聯酋航空EK384由杜拜回港，並在下午5時40分抵港。多名隊員完成檢測採樣後，陸續在晚上7時步出抵港大堂，與接機的家人相聚並離開。

記者上前向個別隊員查詢對事件看法，他們卻稱香港欖球總會禁止表達意見，「俾人封咗口，乜都唔講得。」問到管理層是否乘搭同一個航班，他再次擺手搖頭表示不清楚。不過部份隊員抵達香港後，均面帶笑意，似乎事件對並未對他們的心情，帶來負面影響。

香港欖球總會昨日(19日）下午回應稱，國際欖球理事會製作團隊將國歌標成另一首歌名並製成字幕說明，直至比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊，也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌名稱，也沒有告知國歌名稱會被出現在轉播報道中。