港欖國歌風波︱港協暨奧委會擬推新指引　國歌出錯代表要舉交叉手

香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，繼而被指持有的國旗不合規格。日前再揭出早前港隊參與欖球世界盃終極外圍賽時轉播片段，將中國國歌《義勇軍進行曲》曾誤標註為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。



擁82個本地體育總會會員的港協暨奧委會擬制定指引，要求所有屬會出戰國際賽時，向主辦方提供標準國旗、區旗及國歌，現場亦會有專人處理，萬一遇上出錯時，港隊代表，如領隊、教練、或隊長等，會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若主辦方未有暫停便會「拉隊」離場。



國旗、區旗及國歌由隊伍最高級人員專責處理

港協暨奧委會義務秘書長王敏超接受《香港01》訪問時表示，該會擬月底前已制定指引，要求所有屬會參與國際賽時，要在賽前向主辦方提供標準國旗、區旗及國歌，屆時將要求對方簽收。

就專責處理國旗、區旗及國歌的人員誰屬，王敏超稱指引將列出次序，由領隊、教練、隊長一直排下去，視乎當時誰在現場，當遇上播錯國歌這類事情，他們要即時表態。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超。（資料圖片）

遇錯舉「T或交叉」手勢 無暫停要「拉隊」走

王敏超指，萬一在場上遇上相關出錯，場上的代表應舉起「T或交叉」手勢，示意主辦方暫停，若主辦方未有暫停便會「拉隊」離場。他補充，稍後將開會與其他屬會討論指引。

他續指，如屬會按照指引，相信出錯的責任很大機會在主辦方，「我哋唔會亂罰屬會或者運動員。」他又指，該會將就嚴重錯誤向主辦單位及亞洲總會投訴，也有機會向國際體育總會、或國際奧委會投訴投訴，也可能考慮停止參與相關賽事數年。

就有欖球比賽片段將中國國歌錯誤標示成「GLORY TO HONG KONG」（願榮光歸香港），王敏超回應指，較難要求屬會翻查所有網上影片確保不出錯，「好難嘅，出(片)嗰啲咁多唔同媒體，控制唔到，好難去到咁遠。」認為在這方面可如何處理尚待研究，目前希望先集中於令主辦方不再出錯。

貝鈞奇：體育總會有責任檢查影片

港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇接受《香港01》訪問表示，近期香港欖球隊在外地作賽播錯國歌的事，有不少市民對球員、領隊、教練、或工作人員未有及時制止事件感到不理解，相信今次港協暨奧委會擬制定的指引，將令同類事件往後的處理更清晰。

他提到，球員在場內距離看台較遠，遇上播錯國歌這類事件，未必能即使制止，但認同球員若然能在球場內做出手勢示意停止，對事情有幫助。他續補充，詳細的做法仍有待指引公布後才合道，但在上述情況，場邊的領隊、教練及工作人員均要即時通知主辦方，倘若主辦方無理會，「拉隊」走是合理之舉。

就近日有欖球比賽片段將中國國歌錯誤標示成另一首歌，貝鈞奇認為各屬會有責任檢查影片，「無理由話唔關我哋事。」

貝鈞奇續稱，如再有同類事件發生，將可按指引追究責任，若錯在屬會，會視乎嚴重程度決定處分；若錯在主辦方，則會向主辦方提出抗議，要求對方即時更正。