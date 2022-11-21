港欖國歌風波｜港協暨奧委會將推新指引　欖總主席回港後拒再回應

香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，日前再揭出早前欖球比賽轉播片段，兩次將中國國歌《義勇軍進行曲》誤標註為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。



香港欖球總會主席蒲敬思近日從杜拜回港，《香港01》周一（21日）到他的跑馬地寓所查詢，惟他聽到是記者後，著記者不要上樓並拒絕回應。



▼11月6日 欖球世界盃賽片段字幕寫錯國歌名稱▼



香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，近日再揭發兩場的轉播比賽片段，將中國國歌《義勇軍進行曲》曾誤標註為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。

香港欖總比賽期間接連出現國歌風波，有建制派更抨擊香港欖總未有離場抗議。港協暨奧委會本周內會發新指引，要求所有屬會出戰國際賽時，向主辦方提供標準國旗、區旗及國歌，現場亦會有專人處理，萬一遇上出錯時，港隊代表，如領隊、教練、或隊長等，會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若主辦方未有暫停便會「拉隊」離場。

香港欖總主席蒲敬思周日從杜拜回港，《香港01》記者周一（21日）到蒲敬思的跑馬地寓所大堂，按下對講機聯絡他查詢事件，他本人應機並聽到是記者後，即著記者不要上樓找他，問及他是否不會作任何回應時，他便立刻掛線。

而香港欖球隊周日（20日）晚回港時，記者亦在機場向個別隊員查詢對事件看法，他們卻稱香港欖球總會禁止表達意見，「俾人封咗口，乜都唔講得。」

香港欖總上周六（19日）曾發聲明回應錯字幕事件，稱獲悉事件後已即時向國際欖球理事會查詢。該會回覆解釋是「圖像操作員」失誤，並已經就事件道歉，亦會更正影片。

欖總又表示，直至該次比賽結束前，香港隊或管理團隊都無法得悉這個錯誤，而國際欖球理事會或其營運廣播等機構，亦沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱。而欖總沒有被告知國歌的名稱會被出現在轉播報導中。

▼今年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼



就播錯國歌一事，亞欖回覆指是一名初級職員播放從網上下載的歌曲，並就事件致歉。