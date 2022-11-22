播錯國歌︱陳國基面見亞欖會長表達不滿　亞欖認衰　設中央國歌庫

香港欖球隊早前在國際比賽中，發生三宗國歌錯誤事件。政務司司長陳國基今日（22日）下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai，當面就今次事件表達強烈不滿和抗議。



政務司司長辦公室引述亞洲橄欖球總會表示，對今次事件負上責任，承諾會就賽事與各參賽隊伍確認其國歌，並設立中央檔案庫，規定賽事的當地主辦機構必須使用中央檔案庫內的國歌版本，嚴格禁止他們使用其他版本。



政務司司長陳國基（右）今日（22日）下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai（左）。（政府新聞處圖片）

亞欖會長：韓國站播錯國歌無任何政治或不良動機

陳國基今午接見專程由杜拜飛抵香港的亞欖會長Qais Abdulla Al Dhalai，聽取他親身解釋就11月13日在韓國仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，一首與2019年「黑暴」和「港獨」肆虐有密切關係的歌曲，在本應播放中國國歌的環節上播放一事的經過。

政務司司長辦公室引述Qais Abdulla Al Dhalai表示，事件乃涉事當地主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致，當中完全沒有任何政治或不良動機。他完全同意國歌乃國家的象徵和標誌，在任何場合均須予以尊重，因此特意親身向特區政府和市民為事件致歉，並承諾確保同類錯誤不會再次發生。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



陳國基促亞欖絕不能再出現任何錯誤

陳國基在會上代表特區政府，向亞洲橄欖球總會就今次事件表達強烈不滿和抗議，指該會作為賽事的主辦機構，有責任確保各參賽隊伍的國歌受到應有的尊重。他強調此事絕不能接受。

亞欖總會稱對今次事件負上責任，承諾會就賽事與各參賽隊伍確認其國歌，並設立中央檔案庫，規定賽事的當地主辦機構必須使用中央檔案庫內的國歌版本，並嚴格禁止他們使用其他版本。

陳國基敦促總會切實執行一切所需糾正措施，並嚴正提醒總會，香港七人欖球隊參加往後的賽事時，包括11月底在杜拜舉行的亞洲七人欖球系列賽第三站賽事，絕不能再出現任何錯誤。

▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼



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香港欖球總會：因失誤引起的一切深表遺憾

香港欖球總會今日表示，一直以能夠代表中國香港參與國際體育賽事和活動為榮，並對亞洲欖球總會和國際欖球理事會在近期的國際欖球賽中，因失誤而引起的一切深表遺憾。

欖總指，沒有預料到主辦單位竟在港隊出賽達25年後首次出現這樣的錯誤，欖總及其代表隊和運動員需提高警惕，在海外參賽時需確保香港的形象受到應有的保護。欖總又指，作為運動員，包括是個人、團隊和一個機構，欖總一直致力提升表現，理解並知悉香港社會各界人士所表達的關注和批評。