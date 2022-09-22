「12港人」廖子文申保被拒 官：曾參與周詳潛逃計劃難信依期歸押
撰文：郭顥添
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「12港人」之一的男子廖子文，早前在區域法院承認串謀妨礙司法公正，及藏汽油彈等罪，被判入獄31個月。廖早前向法庭申請保釋等候上訴，遭法官即時拒絕，法官彭偉昌今（22日）下判辭解釋，稱他同意控方說法，指廖曾參與一個周詳而有系統的潛逃計劃，未必能信納他能依期歸押，亦看不到有任何讓廖保釋的理由，故拒絕其保釋申請。
上訴人廖子文(19歲)，承認於2019年9月30日在灣仔一單位內藏汽油彈等，被判囚27月，他並承認一項妨礙司法公正罪，指他串謀他人保釋期間潛逃，被判囚10個月，原審官准兩罪部份刑期同期執行，廖最終只須服刑31個月。
廖提出申請時稱，若他的刑期能獲下調，他或已能出獄，惟控方指，即使廖的刑期可下調，也需服刑至今年12月27日。控方又指，基於廖曾參與一個周詳而有系統的潛逃計劃，認為未能相信他會依期歸押。
彭官認同控方說法，同時亦認為廖對其刑期的計算有誤解，亦未見有理由應批准廖保釋，故拒絕其申請，但會指示排期主任安排於明年4月28日或以前處理廖的上訊聆訊。
案件編號：CACC 115/2022
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