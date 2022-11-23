稱安心出行為黑心出行　速遞員涉社交媒體發煽惑言論　還柙候訊

速遞員涉於過去兩年，多次在不同社交平台發布引憎恨中央及香港政府的煽動言論，包括煽惑他人使用暴力及侮辱國旗、國歌，又稱安心出行為「黑心出行」，並呼籲他人不要打針等。被控以一項或多項具煽動意圖的作為罪，今（23日）在西九龍法院提堂，被告暫毋須答辯，國安法指定法官蘇惠德將案押後至12月16日再訊，以待警方作進一步調查，並拒絕讓被告保釋。



被告王俊傑（42歲，速遞員），被控於2021年1月30日至2022年11月21 日期間在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook、Instagram 和 Twitter 發布、提供及/或持續提供陳述、相片、片段及/或圖片，具意圖（1）引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；（2）激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；（c)煽惑他人使用暴力；及/或（d)慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 4360/ 2022