送貨員TG鼓勵人向政府報仇　官稱煽動言論有機會創造孤狼　囚1年

送貨員涉在Telegram群組內連月發文煽惑他人，包括鼓勵他人向中港兩地政府「報仇」，及於平安夜非法集結等。他早前承認非法煽惑他人參與非法集結等4罪，今（15日）在區域法院判刑。法官陳廣池指，涉案帖文可在使他人潛移默化中作出激進行為，或是有人在銅鑼灣刺警後自殺等案件的原委，更大有機會創造及產生會自殺、傷人的「孤狼」，法庭須用「嚴刑重典」，判他入獄1年。



被告陳泰森，23歲，被控1項煽惑他人參與非法集結及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。控罪指他於2021年12月13日非法煽惑他人參與非法集結；及在2021年8月19日至12月8日發表意圖引起憎恨或藐視香港政府的煽惑言論。

被告陳泰森承認4項煽惑罪名，被判囚1年。(資料圖片)

指被告由自閉人變網絡暴力推手

法官判刑時提問，為何被告一個善良、單純、自閉的人，在網絡平台上卻變成一個嗜血、無情、歹毒的暴力推手，與網絡上有心或無意的「同聲同氣」者互相扶持、「鬥兇狠」、自吹自擂，造成惡性循環，直指本案被告便是一例。

帖文令人潛移默化作激進行為

對於辯方指被告的帖文只是曇花一現，法官認為這說法忽視了互聯網的作用及功能，既然Telegram容許帖文存在，即可任人不限區域、地方瀏覽。這些帖文可導致他人在潛移默化中作出激進行為，這或是有人在銅鑼灣刺警後自殺、有人狂毆一名律師的襲擊案件的原委。

不單要懲罰還要當頭棒喝

法官續指，被告案發時視《國安法》為無物，患有自閉症、不知法律後非合理辯解，辯方指被告獨自行事屬以偏概全的說法，被告雖獨自轉發帖文，卻希望「全民」響應，肯定認為「人多好辦事」。法官又指，煽動大有機會產生、創造「孤狼」，他們可自殘、自殺、嚴重傷害他人、殺人放火等，故法庭須用「嚴刑重典」，不單要懲罰、阻嚇，還是要當頭棒喝，再次重申守法的重要性，互聯網非無法無天，讓人大放厥詞的地方。

法官陳廣池審稱，煽動大有機會產生及創造「孤狼」，他們可自殘、自殺、嚴重傷害他人、殺人放火等，故法庭須用「嚴刑重典」。(資料圖片)

指被告當國安法是紙老虎

法官最後指出，被告於2021年8月至12月持續犯案，非一時衝動，更當《國安法》為紙老虎，公然與所謂「志同道合」者一同犯案，刑責嚴重，其煽動行為會將可安居樂業的香港搞亂，對經濟、民生造成影響。法官考慮到被告非政治人物、涉案煽惑內容、患有自閉症等，加上相信被告痛定思痛，不會再因「刷存在感」而犯案，終判其囚12個月。

網上發言得到一點認同

辯方求情指，被告患有自閉症，求學時曾被欺凌，還押時亦被囚友欺凌。被告的溝通能力有限，在人際交流中得不到認同，但在網上發表言論卻得到一點的認同，因而導致被告案發時未經過深思熟慮，便將網上看到的報道、訊息傳播開去。辯方另引述其他煽動案例，指被告非政治人物，沒有利用兒童犯案，情節較輕微。

官認為刷存在感更恐怖

惟法官認為「刷存在感」更恐怖，指志同道合者「互炒」，更加容易產生「孤狼」。法官又提及律師陳子遷受襲案，指陳案發時遭示威者襲擊至滿身是血，最後更有人將一塊路牌擲向陳，若不幸擊中陳，則「分分鐘好似演唱會嘅情況」。

案件編號：DCCC 354/2022