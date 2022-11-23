加電費｜45.6%未最肉赤　燃料調整費可月月加　能源價升幅成關鍵

兩電公布明年電費加幅，中電及港燈按年加19.8%及45.6%，市民難免感肉赤。不過，按電費由基本電費及燃料調整費組成，45.6%隨時高處未算高，因當中的燃料調整費每月可因國際燃料價格向上而上調，意味加幅沒封頂。



樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基分析，受俄烏戰爭影響，國際能源價格仍有波動，預計燃料調整費在高位徘徊：「可能比45.6%再高少少，加到幾多現時都未知，要睇烏俄情況，但加多5%至10%應追到國際燃料價整。」



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



現時兩電電費是由基本電費、燃料調整費組成，當中燃料調整費是實際燃料成本與標準燃料成本的差異，即會受燃料價格變動所影響，並且是實報實銷方法，兩電並不會從中獲利，調整費並無封頂上限。

兩電燃料調整費升足一年 港燈飆近兩倍

按兩電昨日公布，以港燈按年加幅45.6%為例，該數字只是計至明年1月的燃料調整收費所得出的加幅。燃料調整費受國際能源價格波動而每月作出調整，根據今年數字，兩電燃料調整費均錄得大幅度增長，其中港燈更由今年1月的每度電27.3仙飆至11月的78.8仙，增幅近兩倍。

學者料燃料調整費再加5-10%才追到國際燃料價

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基預計，受俄烏戰爭一大不穩定因素影響，國際能源價格仍有波幅，預料兩電燃料調整費升勢至少延續到明年初，並會在高位徘徊一段時間。

（實際按年最高加幅）可能比45.6%再高少少……至於加幾多現時未知，要睇烏俄戰爭，但再加多5%至10%已經追到國際燃料價整。 樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基

燃料費影響實際電費 港燈今年11月已按年加46.8%

事實上，燃料調整費推高加幅往年均有發生。以今年及去年11月電費為例，按三人家庭平均每月用電275度計算，中電家庭去年11月電費為346.65元，港燈則是283.86元；但由於過去一年燃料調整費的飆升，兩者2022年同月電費分別390.64元及416.68元，即實際加幅為12.5%及46.8%，均較兩電去年公布的5.8%及7%加幅為高。

樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基。（樹仁大學圖片）

袁偉基倡重新累積電費穩定基金 或政府補貼緩衝能源波幅

袁偉基又說，今次得出的「嚇人加幅」，主要因兩電的「電費穩定基金」已幾乎用光，失去穩定機制之下，電費受外圍影響嚴重。他認為，長遠需要兩電重新累積「電費穩定基金」，又或政府補貼緩衝能源價格波幅，才可穩定電費加幅。他亦預料，在「貴價電費」影響下，市民可能會開始「慳電」。

至於國際方面，袁稱近日國際期油開始穩定，預測升至某個高位，石油國組織會出手干預，亦指原來預料冬季天然氣價格會飆升，但實則升幅不算多，主要因歐洲早前已儲備大量天然氣，希望做到不需依靠俄羅斯；另一因素則為歐洲在能源危機下用電量有所減少。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才。（資料圖片 / 張浩維攝）

前能源諮詢委員會委員、香港浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才亦表示，港燈主要由天然氣及煤組成，煤在俄烏戰爭中價格飆升，故加幅較高，預料北半球踏入冬季，能源需求增加，加兩電燃料調整費有機會再增加，即有機會超過45.6%。

煤價格回落速度較快 惟麥萃才料燃料調整費明年中才有機會呈降勢

至於何時有機會高位回落，他稱煤價格回落速度或較天然氣快，但預測需要待兩電的「電費穩定基金」由負數回復到正數，才有下調空間：「短期內做唔到，時間預計可能去到明年中以後先有機會向下。」