凱施餅店再被追租 領展入稟追4店租金逾51.6萬並要求收樓
撰文：凌子淇
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老牌店舖凱施餅店早前被爆拖欠員工薪金及強積金供款，之後亦開始被業主入稟追租，領展繼上周五（18日）入稟向凱施母公司及公司董事追討3間分店的欠租後，昨（22日）再分4案入稟高等法院，指凱施拖欠小西灣、粉嶺、藍田及鯉魚門4間分店租金，合共逾51.6萬元，領展要求償還欠款及交吉舖位。
四案原告均是領展物業有限公司，被告為凱施食品有限公司、公司董事蕭偉堅。
入稟狀指，涉案4間分店位於小西灣廣場3樓311A號舖、粉嶺祥華商場3樓310至311號舖、藍田啟田商場1樓120號舖，及鯉魚門廣場地下6號舖。
原告於2020年4月和6月份別以月租98,000元及84,000元，向被告租出小西灣及粉嶺的鋪位，兩間分店均在明年3月約滿。小西灣「凱施餅店」於今年11月欠交租金連雜費114,486元；粉嶺「凱施餅店」自今年10月拖欠100,345租金連雜費。
此外，位於藍田和鯉魚門的店舖，其租約在2020年5月及2019年12月簽訂，明年5月和今年12月約滿。藍田舖位首半年月租為183,750元，之後兩年半月租是192,937元；鯉魚門舖位月租則為27,000元。其中藍田「凱施餅店」今年11月欠租連雜費257,019元；鯉魚門「365工坊」則自今年10月拖欠租金連雜費44,170元。
案件編號：HCA 1619-1622/2022
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