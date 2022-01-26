智能停車場｜2018年起研究　料5項目2026年全部完成供1,300個泊位

本港泊車位不足，不時困擾駕駛人士。港府於2018年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃。

運輸及房屋局局長陳帆以書面回應議員質詢，交代自動泊車系統進度，除了上環中港道項目資料有待確定外，其餘未落成的項目，最遲的預計2026年完成。連同已啟用的荃灣海盛路項目，5個項目合共提供約1,300個車位。



直擊荃灣海盛路智能停車場



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陳帆以書面回覆立法會議員質詢時表示，正積極在短期租約停車場及工務工程項目，推展自動泊車系統項目。其中大埔白石角的短期租約停車場，已於去年12月批出用地，預料自動泊車系統可於2022年第四季投入服務，共提供240個泊位。

至於將軍澳第67區的政府聯用大樓已經動工，預計於2025年完成，可提供約300個泊車位；新蒲崗四美街的地區休憩用地、體育館及公眾停車場項目，計劃今年向立法會提交撥款申請，料2026年完成，共提供約300個泊位。

至於深水埗欽州街與通州街交界的項目，則計劃於下個立法年度，提交撥款申請，預計2026年完成，共有約200個車位。而上環中港道社區設施聯用綜合大樓的泊車位數目，則有待確定。

陳帆交代智能停車場的進度（資料圖片／羅君豪攝）

耗時8年引入智能泊車系統 五項目僅增1,285泊位

按此計算，連同去年11月啟用的荃灣海盛路自動泊車系統，即2018年至2026年間的9年間，若不計及上環中港道項目，即完成5個項目，共提供1,285個泊位。

陳帆表示，當局為新短期租約停車場招標、及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究採用自動泊車系統的可行性，並會考慮在更多工務工程項目推廣自動泊車系統。他又指，會適時與持份者分享推展自動泊車系統項目的經驗，並與相關部門研究及檢討有關的作業備考，改善在私營停車場使用自動泊車系統的申請程序。