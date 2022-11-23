審計報告｜持續進修基金課程以移民招徠違目的　批未訂立國安指引

新一份審計報告周三（23日）出爐，審計署審查持續進修基金發現，有培訓機構以移民鋪路策略作招徠，宣傳「去英國做電工、水喉工」，批評與基金目的不相符。該課程為為機電工程協會課程，協會職員稱不清楚事件。

報告又特別提到，持續進修基金為培訓機構訂立的條款及條件，並無加入與維護國家安全相關的指引和規定，建議職學處發布指引及加強規管。



持續進修基金為成年人提供持續教育和培訓資助，合資格申請人成功修畢基金課程後，可申領最多25,000港元的資助。據基金官網資料，基金目的是為有志進修的人士提供資助，讓本港勞動人口為知識型經濟作好準備。

審計報告指出，有培訓機構於網上以移民鋪路策略作招徠，文章有「去英國做電工、水喉工？」、「未有資歷如何去英國做水電工」等標題。

課程宣傳「去英國做電工、水喉工」

不過，審計報告指出，有培訓機構於網上以移民鋪路策略作招徠，宣傳可獲發還款項課程，批評有關舉動與基金目的不相符，建議職學處採取措施，確保機構遵從有關宣傳課程的基金條款及條件。

報告附上相關宣傳文章截圖，文章有「去英國做電工、水喉工？」、「未有資歷如何去英國做水電工」等標題，又介紹英國的法例、牌照要求，及該機構具資歷架構認證、可申請持續進修基金的課程。

審計報告中批評以移民鋪路策略宣傳課程的文章，曾刊於機電工程協會（香港）有限公司（電協）網站的首頁，但現時已被移除。

為機電工程協會課程 職員稱不清楚事件

《香港01》發現，報告中指出宣傳文章，曾刊於機電工程協會（香港）有限公司（電協）網站的首頁，但現時已被移除。記者曾就事件向電協查詢，職員回應指不清楚事件。

誤發畢業證書獲退學費 涉詐騙證據不足

審計報告又揭露，2018年，曾有人以培訓機構誤發的成功修畢課程證明信，及錯誤核證的申請表，向職學處申請發還5,000元課程費用，並獲發放資助。涉事的培訓機構於同年底始通知職學處曾誤發證明文件，又指早於申請人申請發還費用前，通知他因未達到出席率要求，不符申請資格。

職學處於翌年2月向警方舉報有關個案涉嫌詐騙，但因證據不足，警方無採取檢控行動。職學處於同年9月，向涉事培訓機構發出警告信，而涉事的申請人亦於同月提交新的申請，該筆可獲發還的課程費用，已用作抵銷就上一次申請所誤發的資助款項。

審計署建議，職學處需考慮要求培訓機構在發現誤發有關發還款項申請的證明文件，或在錯誤核證發還款項申請時，通知職學處，避免出現不當的發還款項申請。

審計報告指出，香港學術及職業資歷評審局過去五個年度的突擊巡查中，逾四成未能完成。

另外，審計報告指出，基金辦事處處理基金課程登記、續期及修訂申請時間長，平均比指定時間的60天長逾一倍。報告批香港學術及職業資歷評審局過去五個年度進行的357次突擊巡查中，逾四成未能完成，2017–18至2020–21年度期間未完成巡查中，逾八成個案無於其後的年度安排跟進突擊巡查。至於在突擊巡查中發現培訓機構有違規的個案中，47%個案亦沒有在其後的年度進行跟進巡查。

批未訂立國安指引

審計報告亦於「其他事宜」的章節中，提到加入「維護國家安全」。報告指出，國安法於2020年實施後，部份政府部門已採取措施加強維護國家安全，但持續進修基金為培訓機構訂立的條款及條件，並無加入相關指引和規定，建議職學處就涉及維護國家安全的事宜向培訓機構發布指引，並加強規管。

職學處處長回應指同意建議，表示處方十分重視維護國家安全，將聯同勞福局就有關營辦可獲發還款項課程的潛在國家安全風險，諮詢培訓機構及考慮擬備必要的指引。