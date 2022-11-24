安達臣行人天橋系統工程超支　區議會：部門協調有誤致因快得慢

審計報告揭觀塘安達臣行人天橋系統工程，未敲定設計就招標，結果超支近10億元。觀塘區議會主席柯創盛表示，政府部門其實想盡快啟動工程，讓該區市民使用，但因此而「太心急」，前期規劃失當，導致超支。他指政府部門之間的協調要前曕一點，避免日後發生同類事件。



安達臣道發展計劃涉及兩份合約，當中合約A負責平整約 20 公頃的建築地台和相關的土力及斜坡鞏固工程，以及行人天橋 A 至 C 的建造工程。（審計報告）

昨日（23日）公布的審計報告，發現觀塘安達臣行人天橋系統工程，未敲定設計就招標，結果超支近10億。觀塘區議會主席柯創盛今早（24日）在港台節目《千禧年代》受訪時，表示他聽到消息時都很懷疑，他記得當時是政府部門其實想盡快啟動工程，讓該區市民使用，不過在部門溝通時有誤，結果因快得慢，令工程有超支情況。

安達臣道天橋計多次改動，致超支十億元。（審計報告圖片）

柯創盛指，天橋在該區是有急切需要，亦記起部門到區議會討論工程時，都希望加快程序，所以都明白政府想盡快令居民可使用天橋。不過他覺得部門的前期規劃失當，資料亦不夠精準，「依家好心做壞事，浪費公幣。」

觀塘區議會主席柯創盛批評工程前期規劃失當。（資料圖片）

他建議日後部門之間協調要前曕一點，同時要嚴肅處理今次事件，「今次諗得唔夠細緻，趕時間想完成工程係明白，但政府都要監督。」