疫情｜文體旅局局長政治助理確診 楊潤雄快測結果陰性
撰文：呂穎姍
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新冠肺炎疫情嚴峻，再有政府中人確診。文化體育及旅遊局今日（24日）表示，其局長政治助理招文亮對新冠肺炎核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行隔離。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄及副局長劉震每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
文體旅局今公布，其局長政治助理招文亮對新冠肺炎核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行隔離。
招文亮最近一次上班日期為昨日（23日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。
文體旅局局長楊潤雄及副局長劉震每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測。
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