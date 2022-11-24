新增9219宗確診　暫不放寬防疫措施　李夏茵：好唔想走回頭路

新冠肺炎疫情反彈，本港今（24日）確診數字創9月中以來新高，確診數字突破九千宗水平，有9,219人確診。當中719宗為輸入個案，創新冠肺炎疫情以來的新高。另外，今日有13人死，累計死亡人數為10647人。七日平均死亡人數為11.1，平均死亡率為0.141%。



醫衞局副局長李夏茵表示，難預計今次疫情數字會否再上升，故仍要觀察下星期疫情的情況才可以再考慮會否放寬。她又表示，坊間有指政府現時是「碎步式放寬」，強調此是有必要，因為疫情的走勢是難以預測。



她強調，在這一刻「好唔想好唔想走回頭路」，但如醫療系統癱瘓，屆時則要收緊防疫措施。



新冠肺炎確診數字持續上升，本港今新增9,219宗確診，為9月11日以來的新高。確診個案中有8500宗為本地感染個案，其餘則為輸入個案，佔整體個案7.80%。新增的719宗輸入個案，381宗涉及機場檢測樣本、262宗涉及第一至三日樣本，餘下76宗涉及第四至七日樣本。

雖然輸入個案創新冠肺炎疫情以來的新高，但由於昨有14,408人入境，故陽性比率為4.99%，仍維持在4%的水平。另外，七日平均確診人數為587，平均確診率為4.15%。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去一星期平均確診數由前星期6300宗上升到7900，上升近24%，當中以本地增幅較多，約為25%；而輸入個案都亦上升了21.5%，輸入佔總數約7.4%，主要是因為多了旅客來港，故確診陽性比率仍維持在3.8%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月15日至21日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約77.1%（七天移動平均比例）。

值得注意的是，BA.5亞系個案持續下降，意味著新變異病毒株愈來愈多。本地個案中今再新增5宗XBB、1宗BF.7及2宗BQ.1.1亞系個案。染XBB個案中，年齡介乎29至46歲，四人打三針，三女兩男，一人沒有接種疫苗，分別居任在油尖旺區、西貢區、中西區及深水埗區；染BF.7個案中，為男子，共接種三針疫苗；染BQ.1.1個案，全為女子，年齡為40歲及47歲，接種三針疫苗。累計發現72宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及78宗BQ.1.1亞系個案。至於輸入個案方面，則沒有上升。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去一星期確診病人住院數持續上升，近幾日超過2,500個新冠病人住入醫管局設施，較10月頭上升了40%。新增入院個案持續上升，由日前約300人新確診入院，升到近日每日350人新確診入院治療。

他亦表示，現時入院病人中有18%來自院舍，個案數字持續上升。由於住院舍長者很多時長期病患、行動不良、有好多不同身體疾病及抵抗力弱，染疫需入院機會遠大過社區長者，故要好小心謹慎處理。他表示，過去一周，65%入院主因與新冠感染有關，其他35%主要是其他醫療需要，例如自身心臟病、中風、意外及骨折等。

至於嚴重及危殆方面，劉家獻表示，每日數字上升到超過100宗，因多了老人院病人，所有危殆及嚴重都會隨住數目增加，而幸好用呼吸機比例少於1%，氧氣比例就約1%，比例無增加。

劉家獻表示，現時仍未需要暫停非緊急服務，但有調整街症數目，將一些配額轉為指定診所，強調醫院非新冠服務、治療、手術，完全與之前非新冠一樣。至於指定診所方面，現時每日有八至九成配額滿，另亦會與私院緊密聯系，如疫情再嚴重，會繼續與私院磋商可否使用更多病床。

另外，今日有13人死，累計死亡人數為10647人。七日平均死亡人數為11.1，平均死亡率為0.141%。劉家獻表示，現時7成較大可能與新冠感染有關，其餘3成暫時判斷死亡與其他原因或疾病原因更大

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學校方面，今日錄得1,123個案呈報，當中包括951名學生及172名教職員，分布在679間學校，另有12間學校個別班級需要停課7天的學校。

至於院舍方面，呈報陽性個案院舍數目達19間，當中有28名院友及3名員工確診。另有89名院友需要隔離。當中恩怡護老之家有限公司有５名院友確診，維康護理安老院則有4名院友確診。

張竹君表示，院舍多了不少個案，情況令人擔心，因佢地身體較弱，容易嚴重及死亡個案，當中院舍二次感染的數字亦不少，由以往只佔幾個百分點到現時上升至30%，反映有很多二月至三月確診的院友再確診，因免疫力超過半年開始回落，有機會二次感染。

呈報陽性個案的安老院舍：



主愛護老院

康瑞護老樂園有限公司

毓逸琚

維康護理安老院

救世軍錦田長者之家

西灣河亞洲護老院

湛山寺寶德護理安老院

瑞安護老中心（新田圍）有限公司

恩怡護老之家有限公司

翠灣護老院有限公司

春天（西環）護老之家

香海正覺蓮社主辦佛教李莊月明護養院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



東華三院賽馬會頤樂護理安老院

基督教懷智服務處白普理田景中心及宿舍

扶康會悅群之家

保良局景林宿舍

香港心理衞生會欣怡軒

聖雅各福群會復康服務雅逸居及雅逸綜合服務隊

香港盲人輔導會賽馬會欣康樓

