尖沙咀Paper Moon疑爆食物中毒　6人食心太軟及雪糕後腹瀉

衛生署衞生防護中心今日（28日）公布，尖沙咀海港城意大利餐廳Paper Moon爆發兩宗懷疑食物中毒個案，涉及六名食客，受影響的人均有進食心太軟及雪糕的菜式，當中五人已求醫，一人須入院，全部人現時情況穩定。



尖沙咀Paper Moon爆發兩宗懷疑食物中毒個案，涉及六名食客，受影響的人均有進食心太軟及雪糕的菜式。（Paper Moon Facebook 相片）

衞生防護中心今日（24日）表示，兩宗懷疑食物中毒個案涉及六人。首宗個案涉及兩名分別28及35歲女子。她們11月18日於海港城意大利餐廳Paper Moon晚膳，約22小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

另一宗個案涉及四名女子，年齡介乎4至32歲。她們11月21日於同一所食肆晚膳，約23小時30分鐘後出現類似病徵。受影響的人均有進食心太軟及雪糕的菜式，當中五人已求醫，一人須入院，全部人現時情況穩定。

尖沙咀意大利餐廳Paper Moon心太軟及雪糕的菜式。（Openrice圖片）

中心呼籲市民，要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意須光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生的海產、在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物等。