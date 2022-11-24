疫情｜倡完成疫苗接種學生不用每日快測　何栢良：更精準防疫

本港逐步走向復常，預料醫務衞生局今日（24日）料再宣布放寬防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良倡議，除非學生上學前有病徵，或同班有群組感染，否則已完成接種疫苗的學童無須每日接受快測，「依個唔係放寬措施，而係更精準防疫。」



他又指，港府應要每日公開處方口服藥的數目，並提升在病人發病後計的五日內獲處方口服藥的比率。



▼9月1日 創知中學開學有學生補做快測▼



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政府估計本港每天平均消耗150萬個快速測試包，棄置量約為60公噸。何栢良今於電台節目中被問到可以如何減少相關快測量時表示，現時教育局要求全港學校每日都要做快測，近80萬的快測均用於檢測中小學生，惟中小學的接種疫苗率已很高，建議已接種三針疫苗的中學生、已接種兩針復必泰或三針科興的小學生可以取消每日快測的要求，「依個唔係放寬措施，而係更精準防疫。」

他又指，從醫學角度，不建議回收滴有測試溶液的塑膠產品。另外，他認為，現時港府會派發快速包予污水檢測陽性地區的市民，但他老人家或小朋友未接種疫苗才需做快測，其他除非有病徵，則不需要去做快測。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府應要每日公開處方口服藥的數目，並提升在病人發病後計的五日內獲處方口服藥的比率。（資料圖片）

現時本港每日有7000至8000宗，平均有2500病人住院，當中80%的病人是60歲以上，而70%的病人已接種三針疫苗。他認為，港府應要每日公開處方口服藥的數目，並提升在病人發病後計的五日內獲處方口服藥的比率，「如比例有提升，唔應該有咁多人住院。」

他重申，口服藥對減少住院率及死亡率十分重要，據美國近日發表的研究，分析四月至九月70萬個確診病人，當中大部分感受BA.5的變異病毒株。70萬個案當中，有20萬個有食口服藥，其餘則沒有。研究結果發現，18至64歲的確診病人在發病5日內服食口服藥後，住院死亡大幅下降。

他亦提醒，據醫管局在9月的指引，現時18歲以上人士，如有高風險因素如肥胖、長期病患等都建議服食口服藥，而60歲以上則有無接種疫苗亦建議服食口服藥。