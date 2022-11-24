新冠疫苗｜二價疫苗料數天後到港　冀12月初開始接種當作第四針

本地近日新冠肺炎確診個案上升至逾9,200宗，醫務衞生局副局長李夏茵今日（24日）在疫情記者會上表示，疫情數字全面上升，防疫措施維持不變，強調冬天將至，市民要做好防疫工夫。

她表示，二價疫苗將於未來數日抵港，如一切順利，希望12月初向市民提供。二價疫苗會當作第四針注射，一般18歲以上市民可接種第四針，建議50歲以上人士接種。她又指，如本身已接種三針，並曾經確診，原則上已當作接種四針，毋須再接種二價疫苗。



▼11月24日 每周疫情記者會▼



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李夏茵指，二價疫苗會當作第四針注射，現時一般18歲以上市民都可接種第四針。她會建議一些出入高風險場所的18至49歲人士，接種第四針；50歲以上亦建議接種。至於12至17歲人士，有需要亦可接種。

李夏茵又指，曾確診可當作已接種一針，18歲以上人士如只打了兩針並確診，即當作接種了三針，可以接種第四針；但如已接種三針並確診，原則上完成接種四針，便毋須再接種第四針二價疫苗。

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