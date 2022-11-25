賽前播錯國歌要「T手勢」示意暫停　王敏超：唔使幾秒就做到

港協暨奧委會在周二(22日)向多個體育總會發放播國歌及升國旗指引指，如果賽前播放國歌儀式有播錯國歌的情況，運動員及領隊都要做「T」字手勢，示意需要暫停及表達不滿。 港協暨奧委會義務秘書長王敏超今日（25日）在電台節目表示，運動員及領隊一聽到播錯國歌就要做手勢，「都唔使幾秒，做個手勢好易」。對於如果屬會未有跟從指引會否制裁，他指要視乎情況決定懲處，如領隊犯錯嚴重會解除合約，甚至暫停屬會管理層參與會務。



王敏超指出，運動員及領隊在比賽前一聽到播錯國歌就要立即做手「T」字勢，相信最多不用超過幾十秒，他指知道有殘疾運動員可能出現困難，可以讓港協殘奧會自行定奪如何處理。

(「T」字手勢)都唔駛幾秒，做個手勢好易，好快就做到，如果(另外歌曲)唔停咪離場。 港協暨奧委會義務秘書長王敏超

對於一旦離場是否就直接退賽，王敏超指如果主辦方即時改善就可重新參賽，但如無改善就要退賽，港協暨奧委會可以向國際奧委會或相關體育總會投訴，令運動員有適當安排。對於領隊需要處理國旗國歌事宜，會否增加壓力？王敏超表示「領隊本身都要處理好多工作，都要handle(處理)到。」

若領隊或屬會未有跟從指引是否作懲處，王敏超表示要視乎嚴重性，「一級級咁落，如果好嚴重就有相應懲處，嚴重就可能解除合約，唔比個領隧帶隊。」至於管理層責任，他指嚴重可讓管理層暫停處理會務。惟被問到會否影響運動員參賽，他表示「唔只掌權班人識報比賽，其他熟嘅人咪去幫手報名參加。」