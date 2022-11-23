播錯國歌︱ 新指引要求遇錯須即時表態　王敏超：責任不在運動員

香港欖球隊出戰國際賽接連發生國歌出錯風波，港協暨奧委會昨（22日）向轄下所有體育總會發出新指引，包括要求運動員及隊伍發現播國歌或升區旗出錯須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正，也提到在任何情況下，體育總會均不可接受或使用不明來歷人士給予的區旗，例如觀眾。



港協暨奧委會義務秘書長王敏超今早（23日）在電台節目表示，近期出錯事件跟運動員均無關係，認為責任不在運動員，也看不到原因要懲罰運動員，也想盡量保護運動員。



他承認，指引未有考慮觀眾向運動員提供區旗或國旗事宜，會再研究，但認為運動員如接受觀眾提供旗幟後「覺得唔對路就放低」，至於未必有領隊或教練陪同的運動員也應提高警覺。



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運動員要跟隨領隊或隊長表態 參與個人賽要提高警覺

王敏超在電台節目指，如作賽時再發生播國歌或升區旗出錯，需要表態都不是靠運動員發出訊息，但他們會跟隨領隊或隊長。如運動員是參與個人賽，未必有領隊或教練陪同的運動員，也應提高警覺。

體育總會不可接受或使用不明來歷人士給予的區旗

新指引提到，在任何情況下，體育總會均不可接受或使用不明來歷人士給予的區旗，例如觀眾。被問到是否代表運動員將不可以接受觀眾提供的旗幟，王敏超回應指，指引下運動員可以接受觀眾提供的旗幟，但「如果覺得唔對就放低」，也將提醒運動員留意。

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王敏超：看不到原因要懲罰運動員 想盡量保護運動員

至於運動員披上身的區旗，王敏超坦言制訂指引時未有考慮，但會商討為運動員提供披上身的區旗，讓運動員帶同前往作賽。他在節目中表明，在近期的出錯事件跟運動員均無關係，看不到原因要懲罰運動員，也想盡量保護運動員。

歡迎亞洲橄總設中央檔案庫 惟應有更多改善措施

就亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai來港與港府會面，為近期國歌出錯事件致歉，並承諾會就賽事與各參賽隊伍確認其國歌，設立中央檔案庫。王敏超指，任何朝著令播國歌或升區旗做得更好的措施都接納及歡迎，但認為亞洲橄欖球總會要再制定更多改善措施，他也表明不介意與亞洲橄欖球總會會長見面商討措施。