港協暨奧委會就播放國歌指引召開會議　有總會認為離場處理恰當

香港欖球隊出戰國際賽事接連發生國歌出錯風波，港協暨奧委會日前（22日）向轄下體育總會發出新指引，規定總會人員嚴格遵從在比賽前後處理國歌及區旗的做法。



港協暨奧委會今日（24日）就播放國歌指引召開會議，向所有體育總會講解外地作賽時，遇上國旗國歌出錯的處理方法。有體育總會認為離場的做法合理，「唔應該為咗個人利益而犧牲國家嘅大體」。



港協暨奧委會日前向轄下體育總會發出《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，包括發現大會出錯時要用雙手做出「T」字手勢示意錯誤，如主辦方未有更正全隊須要離場。

港協暨奧委會今日（24日）就播放國歌和升掛區旗指引召開會議，向所有體育總會講解外地作賽時，遇上國旗國歌出錯的處理方法。多個體育總會代表先後到場，香港武術聯會義務秘書長何佩犀認為因應時代需求劃一指引，會更為清晰。他又指作為中國的香港人，如播錯國歌要離場是應該要做，「唔應該為咗個人利益而犧牲國家嘅大體」。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼

