疫情｜增8878宗個案　重回8000宗水平　多16人死亡

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（26日）新增宗確診8,878宗個案，重回八千宗水平，當中輸入個案亦有所回落，約佔整體個案6.33%。另新發現多4宗本地BQ.1.1亞系個案。



不過死亡人數有上升，今增16人死亡，分別為14名確診病人在公立醫院離世及兩名公眾殮房離世報告，七日平均死亡人數急升至12.3人，七日平均死亡率為0.153%。



今日疫情概要：



-增8,878宗確診，較昨日下跌3.69%。

-輸入個案562宗，佔整體個案比率6.33%；相比同日12,655名機場入境人數，比率則為4.44%，七日平均比率是4.17% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率0.153%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,663人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案多4宗至82宗。

-累計2,618人留院，其中337人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及15宗。



新冠肺炎疫情持續，本港今確診8,878宗個案，重回八千宗水平，較昨日輕微下降3.7%，當中輸入個案亦有回落，約佔整體個案6.33%。新增的562宗輸入個案當中，336宗涉及機場檢測樣本、173宗涉及第一至三日樣本，餘下53宗涉及第四至七日樣本。

由於昨入境人數有12,655人，故確診陽性比率為4.44%。七日平均確診人數為595人，平均確診比率為4.17%，多日來維持4%的水平。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約76.5%（七天移動平均比例）。

BA.5亞系個案比例持續下降，亦代表新變種病毒個案數字有上升。本港今再發現多4宗BQ.1.1亞系的本地個案，為三女一男，年齡介乎18至48歲，三人打三針、一人打四針，分別居於沙田、東區、黃大仙區及北區，累計發現72宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及82宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入個案方面，則未有發現新的變異病毒變種，累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

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截至今日凌晨零時零分，共有2,618名確診病人留醫，當中有337名新增確診病人，留醫的病人中，271名病人正接受氧氣治療，另有15名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報九名危殆病人及15名嚴重病人，現時合共有50名危殆及56名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報14名確診病人在公立醫院離世及兩名公眾殮房離世報告，單日死亡率為0.180%。公立醫院離世方面，分別為7男7女，年齡介乎55 歲至95 歲。有3位係來自院舍。打針方面，1位打左4針、8位打左3針、1位打左1針，4 位無打針資料；至於兩宗公眾殮房報告的死亡個案，其中一宗涉及一名64歲男子，已接種四劑疫苗，於十一月十九日離世；另一宗個案涉及一名88歲男子，沒有接種疫苗，於八月十七日離世。另外，七日平均死亡人數急升至12.3人，平址死亡率為0.153%。

至於學校呈報方面，今有984宗呈報個案，為795名學生及189名教職員，分布在605間學校，而5班學校各有一班需要停課7天，另聖公會莫壽增會督中學有一個課外活動小組要停課。

院舍方面則有15間有呈報確診個案，涉19名院友及2名員工，當中華豐護老中心有限公司及耆樂新天地各有3名院友確診，另有40名院友因而要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：



香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院

友愛護老院有限公司

屯門康和護老中心

兆景安老院

華豐護老中心有限公司

滙豐安老院（環翠）有限公司

君悅護理中心

博愛醫院百周年陳是紀念護養院暨日間中心

耆樂新天地



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



明愛景康居

慈欣之家（第五分院）

鄰舍輔導會怡樂居

坑頭扶康護理舍

明愛樂頌宿舍

明愛陳震夏宿舍



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