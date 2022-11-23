疫情．11.23｜確診個案反彈一成至7985宗　多11名患者不治

本港單日新冠病毒病確診個案稍為反彈，衞生署今日（23日）公布新增7,985宗確診個案，當中611為輸入個案，較昨日公布的宗數反彈一成；變種病毒新型個案中，XBB及BQ.1.1共增11宗。再多11名患者死亡，累計增至10,623宗。



繼警務處處長蕭澤頤、特首李家超確診後，政府今日（23日）凌晨公布，財政司副司長黃偉綸也失守，核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。



今日疫情概要：



-增7,985宗確診，反彈至近八千宗水平，較昨日上升逾一成。

-輸入個案611宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率7.65%；相比同日14,185名機場入境人數，比率則為4.31%，七日平均比率是4.01% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.142%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,634人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增5宗累計67宗，BQ.1.1個案多6宗至76宗。

港大即時有效繁殖率為1.324，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【21:02】政府今晚（23日）公布最新強制檢測名單，共48幢大廈上榜。當中涉及豪宅及中產屋苑，包括大埔豪宅天鑽18座、將軍澳日出康城首都5座、荃灣環宇海灣3座、鴨脷洲海怡半島柏景閣等。另有一幢警察宿舍上榜，涉及屯門湖康警察宿舍2座。上榜大廈中，亦有2個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明任何人在11月17日至23日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（24日或25日）前往進行核酸檢測。

【19:13】醫管局今日（23日）表示，「大灣區中醫訪問學者計劃」兩名曾參與本港抗疫工作的內地資深中醫專家已抵港，並於瑪嘉烈醫院分析危重病例，及到伊利沙伯醫院展開新冠危殆及嚴重患者的臨床治療工作，實行中西醫協作治療摸式。兩名專家亦會進行科研工作，而本地超過10年經驗的四名資深中醫師亦會跟隨專家作培訓。

【17:34】港珠澳大橋2018年10月通車至今已逾四年，最新一份審計報告披露，大橋口岸啟用至今年6月底，逾58個可供出租處所中，有24個、即逾4成處於空置狀態，其中飲食及附屬設施8成空置、3個貯物室無一個租出。審計報告更指，雖然近三年受新冠疫情影響，但其中22個處所其實自2018年起從未租出過，建議政府產業署密切監察其管理、運作及保養承辦商表現等。

【16:59】本港今日疫情又反彈至接近八千宗水平，今日（23日）新增7,985宗確診，包括611宗輸入個案，整體個案較昨日上升11.85%，多11人死亡。本地發現的新變種病毒株個案亦增加11宗，包括本地XBB個案增5宗，BQ.1.1亞系多6宗。



今日多17間院舍發現感染個案，21名院友及職員確診，51人要隔離檢疫。學校方面，呈報1,221宗個案涉695間學校，有23間學校共23班因爆疫要停課。

【16:47】本港疫情反彈，確診個案數字近日上升。港府今（23日）公布，發現大埔區、黃大仙區及西貢區五個屋苑污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，涉及大埔富蝶邨及新峰花園、黃大仙峻弦及彩峰苑及將軍澳唐明苑。

政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼11月23日 污水樣本呈陽性屋苑▼



▼11月22日 泰國旅行團訪港最後一日到荃灣打邊爐▼



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【15:44】該檔位由去年檔王得主李女士再度投得，將繼續售賣風車的她形容今年競爭激烈，價位高了無辨法，又有信心明年農曆年時，車公誕有一定人流，競投價高了，風車也不會加價。亦有檔主連掃四檔位賣風車，認為最近香港復辦多項大型活動，不擔心明年農曆年期間的車公誕檔期銷情。

【15:08】旅遊界立法會議員姚柏良今日（23日）在立法會大會提出口頭質詢，問及進一步放寬入境檢疫安排至「0+0」的條件、逆向隔離的安排、以及會否設立新一輪支援基金。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，明白遊業界經營困難，港府已推出逾38億元的承擔額措施，會密切留意疫情變化，逐步優化措施，盡可能給予更大空間。



選委界議員謝偉俊就批評政府將「不走回頭路」掛在口邊是怕事，敦促港府盡快研究進一步放寬以助旅遊業復蘇。醫務衞生局副局長李夏茵就強調香港疫情未見低位，仍要謹慎應對，不能鬆懈。

【15:00】社會福利署宣布，由於近日社區和院舍內2019冠狀病毒病確診個案有上升趨勢，荃灣西約體育館檢疫中心和龍琛路體育館檢疫中心會分別於十一月二十九日及十一月三十日投入運作，而彩榮路體育館暫託中心則會於十二月二日投入運作。

荃灣西約體育館檢疫中心和龍琛路體育館檢疫中心分別設有119和128個床位，接收安老院內被界定為密切接觸者的長者。彩榮路體育館暫託中心則設有144個床位，接收輕症或無症狀確診長者。三間中心均會提供基本膳食及護理支援，不另收費。

【13:00】勞工處今日聯同沙田警區和衞生署在馬鞍山錦泰苑錦蔚閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了314名受檢人士。當中，七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:10】府統計處今日聯同大埔警區和衞生署在大埔怡雅苑怡厚閣進行執法行動，上午約八時起，派員於怡厚閣的出入口查核受檢人士檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。政府在行動共檢查了332名受檢人士，當中，15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中八人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:02】速遞員涉於過去兩年，多次在不同社交平台發布引憎恨中央及香港政府的煽動言論，包括煽惑他人使用暴力及侮辱國旗、國歌，又稱安心出行為「黑心出行」，並呼籲他人不要打針等。被控以一項或多項具煽動意圖的作為罪，今（23日）在西九龍法院提堂，被告暫毋須答辯，國安法指定法官蘇惠德將案押後至12月16日再訊，以待警方作進一步調查，並拒絕讓被告保釋。

【11:15】文化體育及旅遊局表示，局長政務助理林穎琪對新冠病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。林最近一次上班日期為十一月二十二日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。

該局指，局長楊潤雄及副局長劉震每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性，而局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測。

▼11月21日晚 百球迷觀看世界盃英格蘭對戰伊朗賽事▼



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【02:42】財政司副司長辦公室發言人今日（23日）表示，財政司副司長黃偉綸對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。

▼11月20日 李家超在泰國曼谷訪問行程▼



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