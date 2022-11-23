強制檢測｜48幢上榜　涉大埔天鑽、日出康城首都、環宇海灣等

撰文：黃煦緻
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政府今晚（23日）公布最新強制檢測名單，共48幢大廈上榜。當中涉及豪宅及中產屋苑，包括大埔豪宅天鑽18座、將軍澳日出康城首都5座、荃灣環宇海灣3座、鴨脷洲海怡半島柏景閣等。另有一幢警察宿舍上榜，涉及屯門湖康警察宿舍2座。上榜大廈中，亦有2個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明任何人在11月17日至23日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（24日或25日）前往進行核酸檢測。

▼11月23日　強制檢測大廈名單▼

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當局表示，有46幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中屯門上榜大廈最多，共8幢上榜，包括龍門居8座、景峰豪庭2座、海翠花園2至3座等。

緊隨其後的東區亦有5幢上榜，涉及柴灣富景花園3座、筲箕灣愛蝶灣5座、鰂魚涌康景花園C座等。將軍澳及大埔亦有4幢上榜，將軍澳包括維景灣畔2座、怡心園5座、日出康城首都5座等；大埔包括天鑽18座、大埔廣場宜輝閣等。

▼11月23日　部份強檢大廈▼

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個均涉及馬鞍山屋苑的大廈被納入強制檢測公告，涉及頌安邨頌德樓及錦龍苑龍悅閣。

政府表示，明日會於赤柱龍德苑、青衣長亨邨及北區沙頭角邨重開臨時流動採樣站，位於薄扶林華貴邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周五（25日）。

▼11月24日　各區提供服務的臨時流動採樣站▼

11月23日強檢大廈：

將軍澳日出康城首都 5 座

將軍澳裕明苑裕昌閣

將軍澳維景灣畔 2 座

將軍澳怡心園 5 座

馬鞍山錦泰苑錦邦閣

大埔天鑽 18 座

大埔昌運中心貴昌閣

大埔新達廣場 2 座

大埔大埔廣場宜輝閣

粉嶺華明邨富明樓

粉嶺欣盛苑欣彩閣

上水彩蒲苑彩顏閣

沙頭角沙頭角邨迎海樓

屯門怡峰園 1 座

屯門屯富路 18 號名賢居

屯門青山坊 2 號華樂大廈

屯門龍門居 8 座

屯門景峰豪庭 2 座

屯門海翠花園 2 座

屯門海翠花園 3 座

屯門屯門湖康警察宿舍 2 座

東涌映灣園悅濤軒 10 座

荃灣環宇海灣 3 座

荃灣荃威花園 D 座

青衣長亨邨亨俊樓

葵涌葵聯邨聯逸樓

長沙灣喜漾 2 座

旺角廣華街13號廣輝大廈

紅磡紅磡邨紅昕樓

九龍城啟晴邨欣晴樓

黃大仙翠竹花園 9 座

牛池灣彩雲一邨長波樓

藍田滙景花園 4 座

藍田滙景花園 9 座

黃大仙黃大仙下二邨龍昌 樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 2 座

油塘油麗邨智麗樓

油塘油美苑濤美閣

柴灣富景花園 3 座

柴灣山翠苑翠珮閣

筲箕灣愛蝶灣 5 座

鰂魚涌康景花園 C 座

鰂魚涌英皇道 993 號得利大廈

鴨脷洲海怡半島柏景閣

香港仔華貴邨華廉樓

赤柱龍德苑晉德閣

污水陽性大廈：

馬鞍山頌安邨頌德樓

馬鞍山錦龍苑龍悅閣

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