兩內地中醫師抵公院治療新冠危重病人　本地四中醫師跟隨作培訓

醫管局今日（23日）表示，「大灣區中醫訪問學者計劃」兩名曾參與本港抗疫工作的內地資深中醫專家已抵港，並於瑪嘉烈醫院分析危重病例，及到伊利沙伯醫院展開新冠危殆及嚴重患者的臨床治療工作，實行中西醫協作治療摸式。兩名專家亦會進行科研工作，而本地超過10年經驗的四名資深中醫師亦會跟隨專家作培訓。



醫院管理局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，兩名在今年3月曾以內地援港醫療隊隊員身份，參與亞博館的新冠治療工作的專家，包括廣東省中醫院主任中醫師謝東平及廣東省中醫院副主任醫師吳廣平，取得香港中醫藥管理委員會的「有限制註冊」，已於上周二（15日）抵港，他們的薪金由廣東省中醫院負責。

兩專家獲「有限制註冊」在港行醫

黃指，他們抵港後，便馬不停蹄前往瑪嘉烈醫院臨床部門進行病案分析，並與本地中醫師分析危重症案例，又到訪伊利沙伯醫院商討工作安排和病案分析，並於本周一（21日）正式在伊院開展臨床危殆及嚴重患者的治療工作。

謝東平表示，第五波疫情時曾來港抗疫，今次亦十分榮幸及開心能夠參與計劃。（黃煦緻攝）

謝東平在第五波疫情時曾來港抗疫，他十分榮幸及開心能夠參與計劃，稱本港醫生對他們表示歡迎及尊重態度，兩地人員相處融洽。他稱，中西醫雖屬不同體系，但都有協作基礎及共同目標，就是幫助病人，並確保病人的安全性，相信中醫能發揮其優勢。

吳廣平表示，此次計劃的危重患者年紀大，行動不便，基礎疾病多，而且病情變化較快。他又提到，本地曾參與抗疫的四名資深中醫師亦會跟隨專家作培訓。

吳廣平表示，此次計劃的危重患者年紀大，行動不便，基礎疾病多，而且病情變化較快。（黃煦緻攝）

中西醫會診會徵詢病人意見

黃巧雲表示，此計劃中西醫會共同會診，再作評估及討論，看看患者是否需要使用中藥，如有需要需再徵詢病人意見使用。

被問及香港中醫發展有需要改善的地方？謝東平直言，不只香港，內地部份地方的中醫發展亦需要改善，「沒有最好只有更好」。

另外，黃巧雲指，目前計劃聚焦新冠病人的治療工作，非新冠病人治療工作暫時不在計劃內，未來計劃亦主要安排廣東省中醫師來港。

醫管局早前公布「大灣區中醫訪問學者計劃」將有三名內地資深中醫師來港，惟另一人因工作安排而未能抵港。