港欖播錯國歌｜創科局促Google修正「國歌」搜尋結果　四日仍未變

創新科技及工業局今日（25日）表示，局長孫東周一（21日）會見Google亞太區公共政策及政府事務高層，就Google和YouTube搜尋「香港國歌」時，反修例風波中被指有港獨意味的《願榮光歸香港》排列最前，提出嚴正交涉，促請對方「將正確資訊在搜尋結果置頂」，以免再誤導海外和本地網民。



事隔四日，今日晚上所見，在Google搜尋「香港國歌」時，仍見前列結果是《願榮光歸香港》或《Glory to Hong Kong》。



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資科辦周一書面要求Google正視情況

香港欖球隊本月13日在韓國七人欖賽作賽時，大會播錯國歌，播出反修例風波中被指有港獨意味的《願榮光歸香港》。隨後有網民發現在Google和YouTube等搜尋「香港國歌」時，發現前列就出現《願榮光歸香港》，而非中國的《義勇軍進行曲》。

創新科技及工業局表示，《願榮光》與「黑暴」浪潮和港獨示威有密切關係，惟在互聯網搜尋引擎搜索有關「香港」和「國歌」關鍵詞時，該歌出現在部份搜尋結果的前置位置，故資科辦上周起，便與Google的香港分部就有關情況保持密切溝通。

創新科技及工業局長孫東。（資料圖片／梁鵬威攝）

孫東見Google高層 促將正確資訊在搜尋結果置頂

局長孫東已於周一（21日）會見Google亞太區公共政策及政府事務高層，就有關情況提出嚴正交涉，資科辦當日亦隨即以書面要求該服務供應商正視情況，將正確資訊在搜尋結果置頂。該服務供應商已確認收到相關書面要求，並會作出跟進。

當局強調，孫東在會面中，已明確向Google指出，部份搜尋結果顯示不正確的網上資訊，不但會容易為一些別有用心的人士的行為提供藉口，亦會誤導本地與海內外網民，更對香港特區和國家造成嚴重損害，故要求該服務供應商嚴肅跟進情況，儘快處理有關問題，並強調港府會繼續留意事態發展。

《願榮光》仍居搜尋結果前列

記者晚上以「Hong Kong national anthem」或「香港國歌」在Google和YouTube搜尋，發現《願榮光歸香港》仍然是結果中的前列，甚至是排名首位。

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