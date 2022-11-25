疫苗｜復必泰二價疫苗首批約77萬劑抵港　政府擬12月起讓市民接種

政府表示，復星醫藥於今日（25日）將首批復必泰二價疫苗約77萬劑二價疫苗運送抵港，政府計劃十二月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。



新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

接種詳情稍後公布

政府表示，復星醫藥於今日（25日）將首批約77萬劑復星醫藥／德國藥廠BioNTech的復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（即Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 micrograms)/dose Dispersion for Injection COVID-19 mRNA Vaccine (nucleoside modified)）運送抵港。

該批復必泰二價疫苗今日抵港後，政府人員隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

政府計劃12月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。按專家建議，復必泰二價疫苗可供十二歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

18至49歲人士考慮兩因素後打第四針

專家建議50歲或以上及12歲或以上免疫力弱人士應接種第四劑疫苗（或康復人士作為接種第三劑疫苗）。此外，18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，亦可接種第四劑疫苗。

政府已向藥廠採購共190萬劑復必泰二價疫苗，餘下的劑量預計將於今年年底前運送抵港。政府稱會密切留意二價疫苗的需求，並在有需要時增購。

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