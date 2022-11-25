強制檢測︱58棟大廈上榜 涉寶翠園、學士臺、翠擁華庭等豪宅
政府今晚（25日）公布最新強制檢測名單，共56個地點58棟大廈上榜。當中不乏豪宅及中產屋苑，包括馬鞍山迎海．星灣18座、星漣海3A座、翠擁華庭7座、上水皇府山7座、薄扶林寶翠園2座及學士臺3座等。另外，今日有3處共5棟大廈上榜，包括馬鞍山富寶花園 6 及 7 座、瀾雅軒 1 及 2 座及將軍澳日出康城 Marini 1 座。
公告列明任何人在11月19日至25日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（26日或27日）前往進行核酸檢測。
沙田區8幢大廈上榜 愉翠苑佔兩幢
當局表示，有53個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。當中以沙田區8幢大廈上榜佔最多，當中包括大圍瑞峰花園 4 座、豐盛苑富盛閣、沙田愉翠苑愉民閣及愉滿閣、馬鞍山迎海．星灣 18 座、星漣海 3A 座、翠擁華庭 7 座及錦鞍苑銀鞍閣。
屯門區7幢大廈上榜
另外，屯門區亦有7幢大廈上榜，包括屯門大興邨興耀樓、兆康苑兆新閣、青菱徑 6 號富麗大廈、時代廣場 D 座、景新臺 1 座、翠寧花園 5 座及豐景園 3 座。
東區則有5個地方上榜，包括柴灣高威閣 4 座、杏花邨 37 座、鰂魚涌海堤街 8 號龍景大廈、南豐新邨 10 座及北角柏蔚山 2 座。
日出康城 Marini 1 座污水陽性要檢測
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3處、共5幢大廈被納入強制檢測公告，涉及馬鞍山富寶花園 6 及 7 座、瀾雅軒 1 及 2 座及將軍澳日出康城 Marini 1 座。
位於青衣長亨邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至11月26日（星期六）。全部85個社區檢測中心／檢測站均設有預約服務，市民可經網上系統預約。市民亦可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。
11月25日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
將軍澳將軍澳中心 3 座
大圍瑞峰花園 4 座
大圍豐盛苑富盛閣
沙田愉翠苑愉民閣
沙田愉翠苑愉滿閣
馬鞍山迎海．星灣 18 座
馬鞍山星漣海 3A 座
馬鞍山翠擁華庭 7 座
馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣
粉嶺花都廣場 1 座
粉嶺景盛苑歡景閣
上水皇府山 7 座
上水彩蒲苑彩晶閣
元朗世宙 1 座
元朗朗屏 8 號 2 座
元朗朗晴居 2 座
天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座
屯門大興邨興耀樓
屯門兆康苑兆新閣
屯門青菱徑 6 號富麗大廈
屯門時代廣場 D 座
屯門景新臺 1 座
屯門翠寧花園 5 座
屯門豐景園 3 座
葵涌華員邨華信閣
青衣青怡花園 1 座
青衣灝景灣 1 座
荃灣環宇海灣 1 座
荃灣麗城花園 3 期 1 座
長沙灣泓景臺 3 座
長沙灣喜雅 1 座
長沙灣喜薈 3 座
大角咀奧柏‧御峯 2 座
大角咀維港灣 1 座
旺角洗衣街 141-145 號正 華大廈
紅磡海逸豪園 15A 座
紅磡黃埔花園紫荊苑 7 座
新蒲崗采頤花園 4 座
慈雲山慈愛苑愛榮閣
鑽石山龍蟠苑龍珊閣
觀塘順天邨天暉樓
藍田啟田邨啟信樓
柴灣高威閣 4 座
柴灣杏花邨 37 座
鰂魚涌海堤街 8 號龍景大 廈
鰂魚涌南豐新邨 10 座
北角柏蔚山 2 座
銅鑼灣富明街 2-6 號寶明 大廈
銅鑼灣大坑道 3 號永威閣
薄扶林寶翠園 2 座
薄扶林學士臺 3 座
鴨脷洲漁安苑彩安閣
香港仔香港仔大道 171 號 金豐大廈
污水陽性大廈：
將軍澳日出康城 Marini 1 座
馬鞍山富寶花園 6 及 7 座
馬鞍山觀瀾雅軒 1 及 2 座