強制檢測︱58棟大廈上榜　涉寶翠園、學士臺、翠擁華庭等豪宅

撰文：馬煒傑
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政府今晚（25日）公布最新強制檢測名單，共56個地點58棟大廈上榜。當中不乏豪宅及中產屋苑，包括馬鞍山迎海．星灣18座、星漣海3A座、翠擁華庭7座、上水皇府山7座、薄扶林寶翠園2座及學士臺3座等。另外，今日有3處共5棟大廈上榜，包括馬鞍山富寶花園 6 及 7 座、瀾雅軒 1 及 2 座及將軍澳日出康城 Marini 1 座。

公告列明任何人在11月19日至25日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（26日或27日）前往進行核酸檢測。

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沙田區8幢大廈上榜　愉翠苑佔兩幢

當局表示，有53個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。當中以沙田區8幢大廈上榜佔最多，當中包括大圍瑞峰花園 4 座、豐盛苑富盛閣、沙田愉翠苑愉民閣及愉滿閣、馬鞍山迎海．星灣 18 座、星漣海 3A 座、翠擁華庭 7 座及錦鞍苑銀鞍閣。

屯門區7幢大廈上榜

另外，屯門區亦有7幢大廈上榜，包括屯門大興邨興耀樓、兆康苑兆新閣、青菱徑 6 號富麗大廈、時代廣場 D 座、景新臺 1 座、翠寧花園 5 座及豐景園 3 座。

東區則有5個地方上榜，包括柴灣高威閣 4 座、杏花邨 37 座、鰂魚涌海堤街 8 號龍景大廈、南豐新邨 10 座及北角柏蔚山 2 座。

日出康城 Marini 1 座污水陽性要檢測

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3處、共5幢大廈被納入強制檢測公告，涉及馬鞍山富寶花園 6 及 7 座、瀾雅軒 1 及 2 座及將軍澳日出康城 Marini 1 座。

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位於青衣長亨邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至11月26日（星期六）。全部85個社區檢測中心／檢測站均設有預約服務，市民可經網上系統預約。市民亦可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

11月25日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳將軍澳中心 3 座

大圍瑞峰花園 4 座

大圍豐盛苑富盛閣

沙田愉翠苑愉民閣

沙田愉翠苑愉滿閣

馬鞍山迎海．星灣 18 座

馬鞍山星漣海 3A 座

馬鞍山翠擁華庭 7 座

馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

粉嶺花都廣場 1 座

粉嶺景盛苑歡景閣

上水皇府山 7 座

上水彩蒲苑彩晶閣

元朗世宙 1 座

元朗朗屏 8 號 2 座

元朗朗晴居 2 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座

屯門大興邨興耀樓

屯門兆康苑兆新閣

屯門青菱徑 6 號富麗大廈

屯門時代廣場 D 座

屯門景新臺 1 座

屯門翠寧花園 5 座

屯門豐景園 3 座

葵涌華員邨華信閣

青衣青怡花園 1 座

青衣灝景灣 1 座

荃灣環宇海灣 1 座

荃灣麗城花園 3 期 1 座

長沙灣泓景臺 3 座

長沙灣喜雅 1 座

長沙灣喜薈 3 座

大角咀奧柏‧御峯 2 座

大角咀維港灣 1 座

旺角洗衣街 141-145 號正 華大廈

紅磡海逸豪園 15A 座

紅磡黃埔花園紫荊苑 7 座

新蒲崗采頤花園 4 座

慈雲山慈愛苑愛榮閣

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

觀塘順天邨天暉樓

藍田啟田邨啟信樓

柴灣高威閣 4 座

柴灣杏花邨 37 座

鰂魚涌海堤街 8 號龍景大 廈

鰂魚涌南豐新邨 10 座

北角柏蔚山 2 座

銅鑼灣富明街 2-6 號寶明 大廈

銅鑼灣大坑道 3 號永威閣

薄扶林寶翠園 2 座

薄扶林學士臺 3 座

鴨脷洲漁安苑彩安閣

香港仔香港仔大道 171 號 金豐大廈

污水陽性大廈：

將軍澳日出康城 Marini 1 座

馬鞍山富寶花園 6 及 7 座

馬鞍山觀瀾雅軒 1 及 2 座

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